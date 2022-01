Laporte et Altrad seront jugés en septembre pour trafic d'influence

Selon les informations du Midol, quinze mois après avoir été auditionnés, trente-six heures durant, dans les locaux de la Brigade de Répression de la Délinquance Economique (BRDE), le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte, et l'entrepreneur héraultais, Mohed Altrad, seront jugés en septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris. Cette convocation fait suite à une enquête de trois ans. Période au cours de laquelle les services de la BRDE ont passé au scanner tous les faits et gestes des deux hommes, ainsi que l'intégralité de leurs comptes en banque.

Dupont de retour à l'entraînement avec le Stade toulousain

Voilà une nouvelle qui va réjouir bon nombre de supporters toulousains et français. Absent depuis quelques semaines des pelouses, le demi de mêlée Antoine Dupont s'est entraîné normalement ce lundi avec le Stade toulousain. De ce fait, il postule logiquement pour une place dans le quinze de départ toulousain pour affronter Cardiff ce samedi.

Absent deux semaines, Jalibert devrait être rétabli pour défier l'Italie

Sorti sur blessure face aux Scarlets, les interrogations pleuvaient depuis ce dimanche soir autour de la nouvelle blessure de Matthieu Jalibert. Touché à la cuisse, le demi d'ouverture bordelais devrait être absent durant deux semaines selon RMC. Une indisponibilté qui ne devrait pas le priver du match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie le 6 février prochain.

Waisea Nayacalevu "va se faire vacciner", assure le Stade français

L'international fidjien du Stade français Waisea Nayacalevu, l'un des rares joueurs du Top 14 non vaccinés, "va se faire vacciner" contre le Covid-19, a assuré le directeur général de son club Thomas Lombard à l'AFP, lundi. Environ 98% des joueurs du Top 14 sont vaccinés et Nayacalevu (31 ans, 26 sélections), qui a contracté le Covid-19 à deux reprises, avait ouvertement clamé ne pas vouloir de piqure. "C'est mon choix: je ne crois pas en toutes ces +conneries+. Partout dans le monde, même si vous êtes vacciné, vous pouvez attraper le Covid et le transmettre. Alors quel intérêt de me faire vacciner? Dans ma famille, certains sont vaccinés. D'autres, non. Tout le monde a le choix", avait-il affirmé à l'AFP, avant d'avouer: "me faire vacciner, c'est la dernière option pour moi".

Lyon suit de près Peyresblanques

L'information est connue de tous depuis quelques semaines, Mickaël Ivaldi, à Lyon depuis 2016, va rejoindre la capitale et le Stade français la saison prochaine. Un départ à combler au poste de talonneur pour le Lou qui chercherait la perle rare du côté du Pays basque. Selon les informations de Midi Olympique, le club rhodanien apprécie la profil de Lucas Peyresblaques (24 ans) et s'est renseigné à son sujet. Reste à savoir dans quelle mesure le BOPB sera enclin à négocier la libération contractuelle de son joueur.