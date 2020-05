Berdeu, Dreuille, Hervé… Qui sera le grand demi d’ouverture de demain ?

Romain Ntamack, Matthieu Jalibert ou encore Louis Carbonel, absents de cette liste car déjà appelés chez les Bleus, représentent bien évidemment l'avenir du XV de France. Le but de ce format n'est pas de déterminer quel joueur va devenir le prochain titulaire des tricolores, mais simplement de passer en revue et faire découvrir à certains les jeunes prometteurs susceptibles de briller dans le rugby hexagonal des prochaines années. Que ce soit avec leur club ou, qui sait, l'équipe nationale. Maintenant que la mise au point est faite, place aux pépites.

Victor Dreuille (21 ans, Béziers)

Tómas Munilla, Maxime Espeut, Thomas Zénon, Yannick Arroyo… Cette saison, le staff Rouge et Bleu n’a pas hésité à faire confiance à ses jeunes pousses et parmi eux, un crève particulièrement l’écran : Victor Dreuille. Biterrois pure souche, il est lancé au crépuscule de la saison 2016-2017, à seulement 18 ans, en effectuant notamment l’entièreté de la dernière rencontre face au rival perpignanais. Comment imaginer meilleur début pour lui ?

Cependant, encore très jeune, il ne connaît que 10 feuilles de matchs les deux saisons suivantes. Bloqué par Lachie Munro, Thibaud Suchier ou Sam Katz, il a très peu l’occasion de se mettre en évidence. Intégré avec parcimonie, il ne déçoit en revanche que très rarement lorsque confiance lui est accordée, comme à Nevers, dans un match capital, comptant pour la fin de saison 2019. Doté d’un gros jeu au pied, qui plus est, adroit face aux perches et d’une belle générosité défensive, ses dirigeants lui ont permis de s’affirmer cette année aux côtés d’Adrien Latorre. Les deux hommes se relayant idéalement à l’ouverture. Tout vient à point à qui sait attendre puisqu’il sera considéré comme un joueur professionnel dès la saison prochaine, d’après les termes de son contrat. Un premier objectif atteint pour la pépite héraultaise, qui en appelle bien d’autres...

Léo Berdeu (21 ans, Agen)

Sudiste invétéré jusqu’à ses 18 ans, le jeune Berdeu démarre le rugby à Grasse, avant de rejoindre le centre de formation du RC Toulon. C’est finalement en 2016, après un titre de champion de France Crabos qu’il s’émancipera et rejoindra Lyon. En parallèle à cette fin de formation effectuée au LOU, il est régulièrement appelé avec l’équipe de France développement U20. Son seul point noir, durant son apprentissage, sera finalement d’être tombé au sein d’une génération sensationnelle et pétrie de talent au poste de numéro 10, avec Romain Ntamack, Matthieu Jalibert ou encore Louis Carbonel, pour ne citer qu’eux. Ce qui le prive notamment d’un titre mondial avec les U20, en 2018.

Désireux de trouver du temps de jeu en pro, il est prêté à Agen au début de la saison 2018. Les résultats obtenus sont au-delà de toute espérance ! 21 matchs joués, près de 80% de réussite au pied et une fin d’année en trombe durant laquelle il parvient à s’imposer comme un taulier de l’équipe, reléguant Jake McIntyre sur le banc. Ces performances poussent le club lot-et-garonnais à le conserver une année de plus. Dans la même lignée que la précédente, il réussit à convaincre, une nouvelle fois, en Top 14. Alors qu’il sera de retour à Lyon, après un prêt de deux ans, nul doute qu’il est désormais apte à concurrencer Jonathan Wisniewski ou Patricio Fernandez.

Matteo Rodor (20 ans, Perpignan)

S’il n’est arrivé qu’à 11 ans en terres catalanes, Matteo Rodor n’a pas tardé à s’engager avec l’USAP. Fidèle aux Sang et Or depuis, le jeune joueur ne compte pas quitter son club de coeur de sitôt, signant ainsi son premier contrat pro, en février dernier, qui le lie à Perpignan jusqu’en 2022. Performant aussi bien à la mêlée, qu’à l’ouverture, il est convoqué successivement en U16, U17 et U20 développement. Sa force de caractère impressionne déjà, puisqu’après la frustration de ne pas être pris pour disputer la Coupe du monde en Argentine, il a su rebondir très vite, en réalisant une saison haute en couleur !

Désigné en tant que numéro 3 au poste de demi de mêlée durant la préparation estivale, derrière Tom Écochard et Sadek Deghmache, l’avalanche de blessures à l’ouverture lui ont permis de s’installer dans un premier temps à ce poste, avant de s’affirmer comme le titulaire en puissance de son équipe. Vent en poupe, il se verrait bien aider l’USAP à remonter au sein de l’élite française.

Enzo Hervé (21 ans, Brive)

Enzo Hervé, c’est tout d'abord une histoire singulière. Celle d’un môme, formé dans le petit village de Bugue et entraîné par son père jusqu’à ses 15 ans, avant de rejoindre le CAB. 4 années passées avec les Coujoux auront suffi à cette belle promesse du rugby tricolore pour obtenir une première titularisation de choix en octobre 2017, en Top 14, contre Montpellier. Mais cette ascension éclair n’était-elle pas trop prématurée ? Sachant qu’il ne retrouvera plus le terrain avec les professionnels jusqu’à la saison suivante, on peut le penser.

Brive relégué en Pro D2 et profitant du départ de Matthieu Ugalde en cours de saison, il s’affirme enfin au sein du CAB avec 13 titularisations en 2018-2019. Une superbe année personnelle, couronnée d’un succès collectif, puisque les Coujoux réussissent à remonter en Top 14. Cette fois, il ne laisse pas passer sa chance et son profil de joueur d’instinct satisfait amplement le staff briviste. Pour preuve, il a connu autant de titularisations que Stuart Olding, principal concurrent à son poste. Bonne nouvelle pour les Corréziens, ils pourront compter sur leur joyau au moins jusqu’en 2022...

Thomas Darmon (21 ans, Montpellier)

Après Dreuille à Béziers ou Rodor à Perpignan, c’est le centre de formation de Montpellier qui est mis en avant. Ce n’est pas sans nous rappeler que l’ancienne région languedocienne est une réelle mine d’or, au sein de laquelle de nombreux talents proviennent. Thomas Darmon est un vrai héraultais, qui, à l’instar de ses homologues a débuté sa carrière dans son club de coeur, le MHR.

Inspiré par le parcours de son partenaire, Arthur Vincent, il possède une arme fatale : sa polyvalence. Formé à l’ouverture, ses entraîneurs n’ont pas hésité à le placer au centre ou à l’arrière, en cas de besoin, pour une réussite considérable à chaque fois ! Avec 7 matchs joués lors de la saison 2018, 8 en 2019 et 12 cette saison, il est en constante progression et sa carrière ne connaît pas d’accroc pour le moment. Mature et précoce, malgré ses 21 ans, si sa faculté à garder la tête froide perpétue il est probable de le retrouver, incessamment sous peu, au plus haut niveau national.

