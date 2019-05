Benjamin Kayser annonce sa fin de carrière, Tawalo à Béziers... Les 5 infos de ce jeudi 23 mai 2019

Benjamin Kayser raccroche les crampons

Le talonneur international français de Clermont, Benjamin Kayser (37 sélections) a annoncé mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Pour des raisons médicales, le joueur de 34 ans, formé au Stade Français a déclaré : "J'arrive à un moment, à un âge où il faut que je fasse attention aux répercussions que peut avoir le rugby sur mon avenir. Je me suis dit que l'année à venir serait peut-être de trop". Passé par Leicester (2007-2009), il a été champion d’Angleterre avant de revenir en France pour jouer avec le Stade français jusqu’en 2010, remportant un titre de champion de France. Il a ensuite rejoint Castres pour une année avant de poursuivre sa carrière à Clermont dès 2011.

Fin de saison pour Lassalle et Kotze

Déjà privé de l'ailier Julien Caminati (scaphoïde) et du 2ème ligne Rodrigo Capo Ortega (dos), forfaits jusqu’à la fin de la saison, le CO perd cette semaine deux autres de ses cadres. Le deuxième ligne Thibault Lassalle, blessé à la cheville, a contracté mercredi un staphylocoque lors d'une infiltration à Medipole et sa saison "est terminée", a déploré son entraineur Christophe Urios. Le pilier Daniel Kotze, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors d'une mêlée, a dû subir une intervention chirurgicale, et sera absent pendant 6 mois.

Battye opéré du biceps ce samedi

Rentré en cours de match la semaine dernière face à Bayonne en demi-finale de Pro D2, Phoenix Battye s’est à nouveau blessé et souffre d’une rupture d’un biceps qui nécessite une opération samedi prochain. Le deuxième ligne venait de faire son retour sur le terrain à l’occasion de cette demi-finale qui a été perdue contre l’Aviron bayonnais. Le joueur avait été absent des terrains depuis le 9 décembre dernier en raison d’une blessure à une épaule qui avait nécessité une première opération.

Béziers recrute l’ailier Uwa Tawalo

Le puissant ailier fidjien de 27 ans Uwa Tawalo, évoluera la saison prochaine dans l’effectif de Béziers en Pro D2. Arrivé en France en 2012, le joueur passé par Clermont et Oyonnax, évoluait jusqu'à présent à Biarritz où il a inscrit dix-huit essais en deux saisons. C’est une nouvelle recrue de plus pour le club de l’ASBH, après avoir fini cette saison aux portes des phases finales.

Danny Cipriani, meilleur joueur de la saison en Premiership

Après avoir reçu le trophée de meilleur joueur de l'année de la part du Syndicat des joueurs en Angleterre, Danny Cipriani a été désigné meilleur de joueur de la saison de Premiership. Le demi d’ouverture international (16 sélections) de 31 ans, évoluant à Gloucester est le second joueur après Jimmy Gopprth à cumuler ces deux récompenses individuelles la même année. "Il possède probablement la meilleure technique que j'ai vue sur un demi d'ouverture du point de vue offensif, il bute bien et il est extrêmement rapide", a souligné son coach Johan Ackermann.