Beauden Barrett hausse le tempo

Il n'en finit plus de grimper, à pas de géant, dans la légende. Pour la deuxième fois consécutive, Beauden Barrett a été sacré "joueur de l'année" par World Rugby. Seuls Richie McCaw et Dan Carter ont eu le avant lui le privilège de gagner ce trophée individuel plus d'une fois.

Le demi d'ouverture des Hurricanes et de la province de Taranaki aura eu en plus cette année, le plaisir de jouer un test match (contre les Samoa) à Auckland en compagnie de ses deux frères, Scott et Jordie : événement indédit. Jamais trois frères néo-zélandais n'avaient figuré ensemble sur une feuille de match internationale. Barrett et ses frangins perpétuent la tradition, presque un cliché, des All Blacks fils de paysans. Disons qu'à l'image d'Epinal du rude avant à la Colin Meads, Beauden substitue celui du fermier moderne, léger et aérien, voire supersonique.

Fera-t-il mieux que Carter ?

En fait, il n' a qu'une question qui nous préoccupe en évoquant cette carrière hors-norme : Beauden Barrett va-t-il faire mieux que son prédécesseur, Dan Carter avec qui il a partagé le titre mondial 2015. Mieux en terme de sélections, de points marqués, de trophées et de prestige international ? Il est en actuellement à 62 capes et 465 points à 26 ans avec le handicap d'avoir manqué de temps de jeu dans les trois premières années de son parcours international.

Beauden Barrett (Nouvelle-Zélande) - novembre 2016Icon Sport

Depuis 2016, il a déjà écarté son autre grand rival, Aaron Cruden qui est allé chercher fortune à Montpellier et qui fut pendant un laps de temps, le premier choix de Steve Hansen. Barrett s'est imposé à partir de l'été 2016 en profitant, il est vrai, d'une blessure de son rival. Depuis, il fait figure d'animateur offensif phare de l'équipe la plus offensive du monde. Quand on joue demi d'ouverture chez les All Blacks, c'est qu'on possède forcément un bagage technique hors norme, mais à cette excellence de base, Barrett ajoute une vitesse de course sans doute supérieure à Carter et à Cruden. Le rythme frénétique qu'il imprime aux attaques des hommes en noir compense peut-être une légère infériorité dans les tirs aux buts à ces deux concurrents (41 points tout de même inscrits face aux Lions) . Cette saison, il a quand même marqué six essais, seul l'ailier Ioane a fait mieux. C'est quand même un statistique qui parle...