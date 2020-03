Beale au Racing, plusieurs clubs lancent des cagnottes... Les 5 infos de ce jeudi

Beale au Racing, c'est fait !

Alors que le Midi Olympique annonçait dans son édition du 9 mars les contacts très avancés entre les deux partis, l'Australien Kurtley Beale et le Racing 92 se sont mis d'accord sur un contrat de deux ans. Le capitaine des Waratahs, qui a déjà évolué en Europe avec les Wasps lors de la saison 2016/2017, rejoindra le club francilien dès le début de la saison prochaine. International au 92 sélections, il est capable d'évoluer aussi bien à l'ouverture qu'au centre ou à l'arrière.

Jake White s'engage aux Bulls

L'entraîneur sud-africain Jake White, sélectionneur des Springboks champions du monde en 2007, passé par les Sharks et Montpellier, vient de signer chez les Bulls, non pas en tant qu'entraîneur, mais en qualité de directeur du rugby. Il entre en fonction immédiatement et sera lié à la franchise de Pretoria jusqu'à la Coupe du monde 2023.

Plusieurs clubs lancent une cagnotte en ligne

Face à l'épidémie de Covid-19 qui fait de plus en plus de victimes en France, certains clubs de Top 14 et de Pro D2 ont décidé de récolter de l'argent en ligne pour venir en aide aux hôpitaux et au personnel soignant. Ce jeudi, ce sont Toulon, Bordeaux-Bègles, Lyon ou encore Oyonnax qui ont suivi le mouvement en lançant leur cagnotte.

Bachelier prolonge à l'Usap

Joli cadeau cadeau d'annversaire pour les 25 ans de Lucas Bachelier. Le vice-capitaine de Perpignan a prolongé son contrat avec le club catalan pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2022. Cette saison, le troisième ligne aile a disputé 14 rencontres de Pro D2, pour 12 titularisations.

Tagive rempile également à Glasgow

L'ailier d'origine fidjienne Ratu Tagive (28 ans), appelé pour la première fois par le sélectionneur écossais Greg Townsend lors du Tournoi des Six Nations, a prolongé son bail avec Glasgow pour deux saisons supplémentaires. Arrivé en 2017 en Écosse et auteur de deux essais en six matchs avec les Warriors cette saison, Tagive est désormais lié à son club jusqu'en 2022.