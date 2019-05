Bayonne et Brive en finale de Pro D2, les Montpelliéraines championne d’Elite 1... Nos tops et flops

Les tops :

Brive et Bayonne se retrouvent en finale de Pro D2

Dimanche prochain, au stade de Hameau à Pau, le CA Brive affrontera l’Aviron Bayonnais en finale de Pro D2. Favoris de la compétition, les Brivistes ont vaincu les Vannetais au terme d’une demi-finale maitrisée (40-20), malgré des Bretons dangereux dans un premier temps. C’est une tout autre demi-finale que nous a proposée Oyonnax et Bayonne au début du week-end (34-38). Bayonne est revenu de l’enfer et crée l’exploit dans cette rencontre. À la fin de la rencontre, les Bayonnais ont maitrisé totalement leur adversaire, infligeant un 15-00 aux locaux en quelques minutes. Le vainqueur de la finale accèdera directement au Top 14. Le perdant aura lui, une seconde chance lors d’un match d’accession en recevant Grenoble.

Les Montpelliéraines championne d’Elite 1

Sacrées pour la huitième fois de leur histoire, les filles du MHR ont conservé leur titre de championnes de France d’Elite 1 ce samedi, lors d’une journée qui mettait le rugby féminin à l’honneur à Tarbes. D’abord menées 13 à 10 à la mi-temps contre les féminines du Stade Toulousain, les expérimentées héraultaises ont fait la différence par la puissance au retour des vestiaires (22-13). Le filles du MHR confirment encore plus leur domination sur le rugby féminin, avec ce sixième titre sur les sept dernières années, pour cette première édition depuis le passage de l’élite à seize clubs.

Le retour de Montpellier

Avec un début de saison décevant pour Montpellier, les hommes de Vern Cotter opèrent un retour impressionnant dans cette fin de championnat de Top 14. Avec sept victoires sur les huit dernier matchs, les Héraultais entrent désormais dans le Top 6 cela après une victoire bonifiée face au Stade Français ce week-end (42-25). Une victoire actée dans les dernières secondes, au terme d’un match plutôt serré, à la portée des Parisien qui ont eu notamment deux essais refusés. La semaine prochaine, Montpelier tentera d’assurer sa qualification sur la pelouse de Clermont.

Les Flops :

Bordeaux s’effondre contre Toulouse

Largement au-dessus face à une défense Toulousaine presque inexistante en première période (36-7), les bordelais se sont complètement effondrés en seconde période. En effet, au retour des vestiaires, le Stade Toulousain opère une « remontada » impressionnante, infligeant aux locaux un 36-0 et 17 pénalités encaissées pour l’UBB. Une dernière à domicile pour Baptiste Serin très ému lors de la rencontre très difficile à encaisser. Et une fin de saison décevante pour l’UBB qui terminent cette avant-dernière journée de Top 14 avec une certitude, que l’équipe ne verra pas les phases finales une fois de plus cette année.

Le coup de poing de Taofifenua sur Van der Merwe

Alors que la rencontre entre le RCT et l’ASM présentait aucun enjeu, avec au bout la victoire des Toulonnais et de ces nombreux partants (Chiocci, Guirado, Bastareaud notamment). La rencontre a été particulièrement marquée par une très forte indiscipline de la part des équipes mais aussi par une bagarre générale à la 54e minute. En effet, des tensions ont éclaté sur le bord du terrain avec d’abord Illivon qui appuie la tête d’Uligia au sol, et c’est là que les esprits s’échauffent. Plusieurs joueurs s’amènent notamment le Toulonnais Taofifenua et le Clermontois Ven der Merwe. Il n’y a pas eu que des mots entre les deux joueurs, le deuxième ligne du RCT donne un coup de poing au sur le deuxième ligne de l’ASM. Très vite, l’arbitre sanctionne les deux joueurs d’un rouge pour le Toulonnais, d’un jaune pour le Clermontois.

Romain Taofifenua - ToulonIcon Sport

Les Crusaders font un match nul contre les Stomers

Largement premiers du Super Rugby, il y a quelques semaines, les Crusaders viennent d’enchainer deux matches nul en trois rencontres, ce week-end contre les Stormers (19-19). Une issue du match plutôt inattendue pour la franchise néo-zélandaise, qui a pris un dernier essai de ses adversaires, les Stormers sur la sirène. Avec ce match nul, les Crusaders restent premier de leur conférence et du classement général, mais semblent un peu fragilisés à quatre journées de la fin de saison. Quant aux Stormers, ils restent bons derniers de leurs conférence sur-Africaine.