Bayonne crée l'exploit au Racing, les Anglais détruisent les Irlandais... Les 5 infos de ce week-end

Les résultats de Top 14 avec l'exploit de Bayonne

Bayonne a crée la sensation en venant s'imposer au Racing au bout du suspens. Dans les autres résultats, Toulouse a perdu son premier match de champion au stade Chaban-Delmas (30-25), Lyon a roulé sur le Stade Français (43-9), Agen se fait atomiser par le RCT (25-44), Castres gagne sur le fil (26-25) devant le MHR et Brive chute logiquement à Pau (33-14).

La France perd son deuxième test match

Tout le monde attendait beaucoup de ce second test match face à l'Ecosse à Murrayfield. Mais la France a beaucoup déçue, défaite 19-14. Si la première mi-temps rien ne semblait pouvoir atteindre les Bleus, la deuxième partie de la rencontre n'a été qu'un enchaînement d’erreurs, de déchets et de ballons rendus. Le prochain match face à l'Italie devrait permettre de voir les nouvelles têtes comme Vakatawa, Ratez et Belleau.

L'Angleterre atomise l'Irlande

Les Anglais n'ont pas fait de détail face à une équipe d'Irlande qui alignait tout de même une équipe plus que compétitive. Les hommes d'Eddie Jones confirment un peu plus son rôle de favori pour le Mondial au Japon.

Colomiers crée l'exploit de la première journée en Pro D2

Tout comme en Top 14, le Pro D2 a eu le droit à son exploit. C'est du côté de Grenoble, face à Colomiers que ce dernier à eu lieu. Dans un Stade des Alpes qu'on pouvait croire inviolable cette année que les Grenoblois sont venus mourir à trois petits points des visiteurs du jour (20-23).

Gabrillagues sera fixé mardi

Paul Gabrillagues espère une réduction de sa sanction qui pour l'instant le prive de trois des quatre matchs de poule des Bleus au Japon (20 septembre-2 novembre). Ce qui pourrait donc conduire l'encadrement à ne pas le retenir dans le groupe de 31 qui sera annoncé le 2 septembre par le sélectionneur Jacques Brunel. Le Parisien (26 ans, 13 sél.) a été suspendu jusqu'au 6 octobre pour un déblayage dangereux sur le troisième ligne de l'Ecosse John Barclay le 17 août à Nice (32-3).