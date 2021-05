Bayonne attaque en justice Beattie, Sloan à Agen... Les 5 infos qu'il ne fallait pas manquer hier ☕

Tayeb répond à Beattie

Le président le l'Aviron bayonnais a déclaré ce jeudi via un communiqué officiel prendre connaissance des déclarations de son ancien joueur John Beattie. L'Écossais était revenu sur les circonstances de son départ du Pays Basque il y a quelques années. Il avait déclaré il y a quelques jours avoir été forcé à partir du club par son président, après un coup de fil cinglant : "Tu es vieux, tu n'es pas Jiff, on va te licencier ". Philippe Tayeb via un communiqué publié aujourd'hui répond : "L’Aviron Bayonnais Rugby Pro par la voix de son Président s’insurge contre le comportement inqualifiable de son ancien joueur, qui par ses propos totalement mensongers, porte atteinte à la probité et à l’honneur du club et de son Président, ce qui appelle une réponse judiciaire."

Sloan et Duputs s'engagent à Agen

Agen officialise la venue du centre des Saracens Harry Sloan pour deux ans. Barré par la concurrence dans le club anglais, Sloan veut se relancer au sein du club agenais, qui évoluera en Pro D2 l'année prochaine. Le SUA a également annoncé la venue du troisième ligne bayonnais Arnaud Duputs (25 ans). Ce dernier s'est engagé pour deux saisons et vient compenser les départs de Romain Briatte et Dylan Hayes

Colomiers : Les joueurs son prêt à "relever ce challenge" selon Sarraute

Place à un barrage à Oyonnax pour les Columérins qui sortent de deux revers et une période covid au pire moment. Mais avant ce match à élimination directe, l’entraîneur principal Julien Sarraute fait part de son ambition : "Ils sont prêts à se rendre à Oyonnax relever ce challenge et ils savent très bien que nous avons une très belle opportunité qui se profile samedi avec un bel événement. On est très déterminés".

Cheika directeur du rugby d'un un club japonais

L'ancien sélectionneur des Wallabies Michael Cheika a été nommé directeur du rugby de NEC Green Rockets, annonce aujourd'hui le club japonais. L'Australien rejoint un club en plein chantier, qui a fini dernier de sa conférence en Top League. Après avoir aidé Mario Ledesma et l'Argentine et avoir accepté le projet de la fédération libanaise à 13, Michael Cheika accepte donc un nouveau projet cette saison.

L'Australie candidate à l'organisation du Mondial 2027

L'Australie a officiellement lancé jeudi sa candidature à l'organisation de la Coupe du monde de rugby 2027, "l'événement d'une génération" qui générera selon elle des milliards de dollars et permettra aux Wallabies de renouer avec leur gloire passée. "C'est un grand jour pour tous les Australiens car nous levons officiellement la main pour nous porter candidats à l'organisation du troisième plus grand événement sportif au monde", a déclaré dans un communiqué le président de Rugby Australia, la Fédération australienne, Hamish McLennan.