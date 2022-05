Le Springbok Jantjies présenté au tribunal pour dommages matériels

Le Springbok et champion du monde Elton Jantjies a été arrêté ce dimanche (avant d'être libéré sous caution) à l'aéroport international OR Tambo en Afrique du Sud pour dommages matériels dans un avion. Le demi d'ouverture passé par la Section paloise s'est présenté au tribunal ce lundi mais la justice a décidé de reporter l'affaire au 3 juin prochain pour complément d'enquête.

Selon les informations de News 24, Elton Jantjies aurait été arrêté pour avoir eu un comportement inapproprié en rentrant de ses vacances en Turquie lors d'un vol reliant Dubaï à Johannesburg. Le demi d'ouverture aurait fait pas mal de dégâts à bord de l'avion en dégradant notamment une lumière et la porte des toilettes derrière laquelle se cachait une hôtesse de l'air "terrifiée".

Le Puma Delguy vers Clermont

Selon les informations de Midi Olympique, les dirigeants de l'ASM Clermont auraient convaincu auraient l’ailier argentin Bautista Delguy (25 ans) de rejoindre l'Auvergne la saison prochaine. Toujours sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Perpignan, où il a débarqué l’été dernier après avoir effectué une pige de joker médical à l’Union Bordeaux-Bègles, le Puma (22 sélections) est très en vue depuis plusieurs mois avec le club catalan. Clermont devra évidemment s’acquitter d’une indemnité financière pour le libérer de son engagement actuel.

XV de France féminin : Cherouk et Eymard écartés

Ce vendredi, au terme de plusieurs réunions et des entretiens individuels, la direction de la FFR a décidé d’écarter de leurs fonctions les deux adjoints du XV de France féminin, Samuel Cherouk (coentraîneur de la conquête et des tâches spécifiques) et Stéphane Eymard (entraîneur en charge de l’attaque). Une décision qui intervient à seulement cinq mois de la Coupe du monde féminine, en octobre prochain en Nouvelle-Zélande et qui vient chambouler tout le projet des Bleues.

Plus que des considérations sportives, ce sont des difficultés relationnelles entre Thomas Darracq, intronisé "responsable du projet sportif" l’été dernier (2021) et le duo Eymard-Cherouk qui ont conduit la FFR à prendre cette décision radicale.

Le All Black Tu'inukuafe s'engage avec le MHR

Montpellier se renforce en première ligne pour la saison prochaine. Comme annoncé il y a quelques jours par RMC Sport, Karl Tu'inukuafe (29 ans ; 26 sélections) portera la tunique du MHR lors des prochains exercices. Selon nos informations, le pilier gauche international néo-zélandais s'est engagé ce lundi matin avec les Cistes, il rejoindra l'Hérault le 1er octobre prochain.

Contepomi et Kidwell vont devenir entraîneurs adjoints de l'Argentine

Les Pumas renforcent leur staff au vue de la Coupe du monde 2023. La sélection argentine a officialisé, ce midi, l'arrivée deux nouveaux entraîneurs. Felipe Contepomi, actuellement en poste au Leinster, se chargera des arrières et David Kidwell s'occupera, lui, de la défense. Ces deux recrues interviennent après celles de Juan Fernandez Lobbe et d'Andres Bordoy.