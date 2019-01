Bastareaud pense à l'Afrique du Sud, du renfort à l'ASM... Les 5 infos de ce vendredi

Mathieu Bastareaud vers les Sharks ?

Le centre international possède dans son contrat au RCT une clause lui permettant d'effectuer une année à l'étranger. D'après les informations du Midi olympique, le capitaine toulonnais aurait établi un contact avec le club des Sharks de Durban en Afrique du Sud.

Top 14 - Mathieu Bastareaud (Toulon)Icon Sport

L'ASM signe un deuxième ligne anglais

L'actuel leader Clermont prépare déjà sa prochaine saison avec le recrutement de George Merrick. Cet ancien international U20 (2,01m, 123kg) a déjà joué 11 matchs cette saison pour les Harlequins.

Le rêve de Pierre Pagès durera encore un peu

Le demi de mêlée vient de signer une prolongation d'un an avec le Stade toulousain. Celui qui jouait en Fédérale 1 à Blagnac la saison dernière pourra profiter un peu plus de son expérience dans l'élite, il est lié à Toulouse jusqu'en 2020.

Thibault Lassalle de retour à Oyonnax

Le deuxième ligne de Castres Thibault Lassalle (31 ans) est parvenu à un accord avec Oyonnax pour revenir dans ce club qui l'a vu évoluer de 2012 à 2015. Il retournera dans le Haut-Bugey cet été et devrait y rester pendant trois saisons.

Beaucoup de quinzistes dans le groupe de France 7

On sait qui représentera la France lors des étapes de Wellington (26-27 janvier) et Sydney (2-3 février). Dans le groupe dévoilé, on retrouve plusieurs joueurs de Top 14 et Pro D2 : Jimmy Yobo (Stade français), Gabriel Ngandebe (Montpellier), Pierre Boudehent (La Rochelle) ou Nisié Huyard (Mont-de-Marsan).