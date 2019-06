Bastareaud arrête avec les Bleus, les poules des Coupes d'Europe... Les 5 infos de ce mercredi

Bastareaud prend sa retraite internationale

C’est le grand absent de la liste communiquée ce mardi par Jacques Brunel pour la Coupe du monde au Japon en septembre. Le trois-quarts centre international incontournable du XV de France, Mathieu Bastereaud (30 ans, 54 sélections) a annoncé sa retraite internationale sur son compte Instagram. « La route n’a pas toujours été facile mais porter ce maillot a été ma plus grande fierté (…). Il est temps pour moi de tourner la page bleue ».

Les poules pour la grande Coupe d’Europe connues

Alors que la compétition de la Champions Cup débutera avec les 15, 16 et 17 novembre 2019, les demi-finales sont prévues les 1er, 2 et 3 mai 2020 et la finale le samedi 23 mai 2020 au stade Vélodrome de Marseille, le tirage au sort des cinq poules a été effectué.

Poule 1 : Leinster, Lyon, Northampton Saints, Benetton Rugby.

Poule 2 : Exeter chiefs, Glasgow Warriors, La Rochelle, Sale Sharks.

Poule 3 : ASM Clermont, Ulster, Harlequins, Bath Rugby.

Poule 4 : Saracens, Munster, Racing 92, Ospreys.

Poule 5 : Stade Toulousain, Gloucester, Connacht Rugby, Montpellier.

Les poules pour la Challenge Cup connues

La petite Coupe d’Europe tient elle aussi ses poules. La compétition commencera en même temps que la Champions Cup, 15, 16 et 17 novembre 2019. Les finale se jouera elle aussi au Stade Vélodrome le 22 mai 2020.

Djibril Camara publie une lettre ouverte sur ses réseaux sociaux

Licencié pour faute grave la semaine dernière par son club, le Stade Français, l’arrière international Djibril Camara a posté sur les réseaux sociaux une lettre à destination des supporters du club de la capitale, alors qu’il refuse pour l’instant de s’exprimer. « Ce message d’au revoir est l’expression de mon émotion profonde, de ma gratitude. Le Stade français était pour moi bien plus qu’un club, il était ma famille, mon socle, mon envie de me dépasser ».

Tuisova à Lyon la saison prochaine

L’ailier fidjien Josua Tuisova vient de singer pour quatre année un contrat dans le club du Lou. Le joueur de 25 ans (1m80, 91kg) a fait tout le début de sa carrière sous les couleurs de RCT. Il a été sacré à deux reprises champion d’Europe et une fois champion de France.