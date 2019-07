Bastareaud à Lyon, le RC Vannes dans la peine… Les 5 infos de ce jeudi

Mathieu Bastareaud s’engage avec Lyon.

Très convoité ses dernières semaines (Stade Français, Racing, Montpellier et même le Munster), Mathieu Bastareaud a décidé de s’engager en faveur du LOU en tant que joker Coupe du monde avant de rejoindre le championnat américain et New York. Il retrouvera là-bas son ancien entraîneur à Toulon avec qui il était très proche, Pierre Mignoni. L’ancien toulonnais a même déclaré vouloir s’essayer au poste de numéro 8 dans son nouveau club, affaire à suivre.

L’ancien président du RC Vannes Alain Berthe n’est plus

L'ancien président du club de Vannes de 1993 à 2012, membre du Comité Directeur de la FFR et membre du Comité de Bretagne de rugby, Alain Berthe est décédé cette nuit à la suite d'une longue maladie, nous apprends le club ce matin. Cette personnalité emblématique du club de Pro D2 avait 71 ans, et avait joué pendant dix ans au RCV dans les années 70.

Le jeune columérin Pierre Jutge s’engage avec Paris

Membre de l’équipe espoir de l’US Colomiers, le jeune talonneur Pierre Jutge (19 ans) rejoindra le Stade Français Paris dès la saison prochaine. International avec les moins de 20 ans français, il avait participé à deux rencontres du dernier Tournoi des Six Nations avec les Bleuets dont une en tant que titulaire face à l’Écosse et une victoire (42-27). Le jeune haut-garonnais formé à Colomiers pourrait donc découvrir les joutes du top 14 dès la rentrée.

Les Pumas dévoilent leurs nouveaux maillots

Les maillots que porteront Augustin Creevy et ses coéquipiers lors du mondial au Japon ont été dévoilés. Du classique pour le maillot domicile, avec les célèbres bandes horizontales ciel et blanches avec un petit côté rétro au niveau du col. Un choix plus audacieux pour la tenue extérieur, avec des bandes verticales en dégradé de bleu, avec une touche de jaune sous le col. Un léger rappel au félin qui a donné son nom à la sélection argentine.

Le CO présente ses trois maillots pour l’exercice 2018-2019

Le club tarnais a décidé de mettre à l’honneur son territoire lors de la présentation de ses trois nouveaux maillots. La tunique domicile reprennent deux nuances de bleu faisant référence à l’Agout, la rivière qui traverse la ville de Castres. Le blanc fait quant à lui écho au granit du Sidobre. Pour le maillot destiné à la Coupe d’Europe, le champion de France 2018 o opté pour une touche de modernité avec un gris sombre très chic