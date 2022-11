Barbarians français : face aux Fidji, le rendez-vous des magiciens

Cette semaine, alors que le XV de France préparera son troisième et dernier match automnal, les Barbarians se retrouvent à Lille avec en ligne de mire leur rendez-vous face aux Fidji, samedi (15 heures) au stade Pierre-Mauroy (qui sera retransmis sur RCT Play, la chaîne vidéo du RC Toulon). Ce sera malheureusement sans Mathieu Bastareaud, victime d’une rupture partielle du biceps droit, que le manager général Denis Charvet rêvait d’avoir comme capitaine depuis l’été dernier. "Égoïstement, je l’aurais aimé mais je suis surtout déçu pour lui, dit-il. Il aurait été ravi d’entrer en premier et de boucler la boucle. Mais c’est la loi du sport de haut niveau et nous aurons un beau capitaine en la personne de Maxime Machenaud." Lui aura la responsabilité de mener cette équipe qui tient une place singulière dans l’histoire du rugby français. Un instant marquant dans une carrière, d’autant que les joueurs sélectionnés, portés comme toujours par le plaisir d’être ensemble, auront fort à faire. Charvet le sait : "J’ai vu les Fidjiens accrocher les Irlandais et je suis à la fois inquiet et confiant. C’est paradoxal mais nous avons un bon groupe et, avec Jean-Pierre Romeu ou Laurent Pardo, nous sommes les gardiens du temple et notre rôle premier est de le protéger. Notre club n’est pas comme les autres, même s’il faudra être un plus sérieux que d’habitude peut-être. J’ai toujours été admiratif de la magie du rugby fidjien. Ce sont des extraterrestres."

"Ce sont des mecs à part"

En ce sens, le duel a tout pour plaire, entre deux formations spectaculaires par nature. "Il n’y a pas plus Baa-Baas comme affiche, se réjouit Charvet. Les Fidjiens sont des joueurs formidables, et assez uniques pour leur état d’esprit, leur attitude, leur foi ou le respect dont ils font preuve et qu’ils inspirent. Ce sont des mecs à part, qui ont une philosophie et un ADN tellement spécifiques. C’est génial de pouvoir les affronter. Je crois que les deux équipes se ressemblent, même si je ne sais pas exactement dans quel sens. Disons qu’aujourd’hui, j’aimerais leur ressembler et j’espère qu’après le match, ils aimeront nous ressembler. Mais je suis conscient de ce que cela représente. Quel beau défi !" Ceci, dans un stade Pierre-Mauroy chauffé à blanc. "La métropole a fait ce qu’il fallait pour que ce soit une belle fête. Nous sommes heureux d’aller à Lille, dans un territoire qui a besoin de se nourrir du rugby, et c’est une superbe promotion. Il me tarde d’y être."

Tarrit, Le Corvec et J. Pélissié appelés

Ces derniers jours, les Barbarians ont dû essuyer trois forfaits par rapport au premier groupe de 23 joueurs appelés pour ce match face aux Fidji. Outre Mathieu Bastareaud, le talonneur de La Rochelle Quentin Lespiaucq a dû renoncer, comme le demi de mêlée toulousain Paul Graou (acromio). Ils ont été respectivement remplacés par le Toulonnais Mattéo Le Corvec, le Racingman Jannick Tarrit et le Lyonnais Jonathan Pélissié.

Le groupe : Aurélien Azar (Castres), Léo Barré (Stade Français), Daniel Bibi Biziwu (Clermont), Louis Bielle-Barrey (Bordeaux-Bègles), Arthur Bonneval (Toulouse), Daniel Brennan (Brive), Antoine Frisch (Munster, Irlande), Arthur Joly (Perpignan), Kévin Kornath (Castres), Mattéo Le Corvec (Toulon), Maxime Machenaud (Bayonne), Jimi Maximin (Pau, prêté à Tarbes), Noa Nakaitaci (Lyon), Alfed Parisien (Lyon), Jonathan Pélissié (Lyon), Alexandre Roumat (Toulouse), Mathieu Smaïli (Toulon), Mathieu Tanguy (Toulon), Jannick Tarrit (Racing 92), Lucas Tauzin (Toulouse), Killian Tixeront (Clermont), Lucas Velarte (Perpignan), Sacha Zegueur (Pau).