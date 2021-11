Vous êtes récemment devenu le secrétaire générale du Barbarian Rugby Club, en plus de votre rôle de directeur du GIP de France 2023. Comment expliquer cette synergie ?

Cela s’est fait pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’à titre personnel, j’ai toujours été en relation avec les dirigeants des Barbarians. J’ai joué avec Jean-Pierre Rives, avec Denis Charvet, nous avons donc forcément des liens privilégies… Ensuite parce qu’au vu de nos ambitions pour la Coupe du monde 2023, nous souhaitons mettre en avant les valeurs que prônent justement les Baa-Baas. Il était donc naturel pour nous de les accompagner, parce que les valeurs qu’ils prônent en matière de convivialité, de transmission et de liberté sont les mêmes que celles que l’on veut promouvoir partout en France dans deux ans.

Ce match à Lyon a également eu le mérite de servir de répétition générale aux équipes de France 2023, à deux ans de l’événement...

Le but, évidemment, c’était un peu ça aussi. Nous avons mobilisé nos équipes de Lyon et de Saint-Etienne et les avons mises aux services des deux sélections, de manière à ce qu’elles se rôdent un petit peu à deux ans de l’événement mais surtout qu’elles accompagnent au mieux les deux équipes dans leur préparation. Je suis aussi ravi d’avoir vu le stade du Matmut Gerland afficher pratiquement complet, c’est une vraie satisfaction pour les organisateurs que nous sommes mais aussi pour les joueurs, pour qui il est évidemment plus gratifiant d’évoluer devant des tribunes bien garnies. Cela a contribué à donner du relief à l’événement. Je crois sans trop m’avancer que nos équipes ont effectué un travail remarquable (grâce doit notamment être rendue à l’officier de liaison Julien Bortolato-Robin, qui s’est acquitté de la redoutable tâche d’accompagner au quotidien le BRC toute la semaine).

Alors que les Barbarians n’avaient plus joué depuis trois ans, on commence à évoquer pour cet été la perspective d’une tournée aux Etats-Unis. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Il y a plus que du vrai. Les Etats-Unis sont un pays avec lequel nous entretenons de très bonnes relations. Au détour d’une discussion avec Ross Young, le directeur exécutif de la Fédération états-unienne, celui-ci m’a fait remarquer qu’entre le match qualificatif pour la Coupe du monde que les Eagles ont perdu face à l’Uruguay et le barrage face au Chili qu’ils vont disputer en juillet 2022, la sélection états-unienne n’aura aucune rencontre ! C’est pourquoi nous avons mis en branle le projet d’organiser deux rencontres aux Etats-Unis cet été, qui est en très bonne voie. Sans trop m’avancer là encore, je peux donc affirmer à 90 % que les Baa-Baas disputeront fin juin-début juillet deux rencontres face aux USA, probablement à New York et à Washington.

L’opportunité est formidable pour l’institution des Barbarians, qui a plus que jamais besoin de matchs et d’exposition...

C’est très important pour les Baa-Baas, c’est très important pour les Etats-Unis en vue de la Coupe du monde 2023, c’est très important pour tout le monde de jouer des matchs ! Alors, dans la mesure où tout le monde peut être gagnant, il n’y a pas vraiment lieu à se poser de question quant à l’intérêt de cette tournée…

On imagine aussi qu’au travers votre entregent, les Etats-Unis ont tout intérêt à établir des liens dans l’optique de leur candidature à l’organisation de la prochaine Coupe du monde...

C’est vrai que l’on discute beaucoup avec les USA pour les aider à bâtir leur projet. Mais je crois qu’eux sont davantage dans l’optique de viser la Coupe du monde 2031 plutôt que celle de 2027.