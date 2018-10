Barbarians Français - Un groupe de 23 avec six champions du monde U20

Jacques Brunel en parallèle de l'annonce du groupe de 31 joueurs séléctionnés pour la tournée de Novembre, a annoncé par la même occasion le groupe des 23 joueurs qui participeront avec les Barbarians Français au match face aux Tonga le 10 Novembre prochain au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Parmi eux se trouvent notamment six champions du monde des moins de 20 ans : Jean-Baptiste Gros, Jordan Joseph, Pierre-Louis Barassi, Louis Carbonel, Clément Laporte et Romain Ntamack. Un temps préssenti pour intégrer le groupe France, Kylan Hamdaoui et Thomas Ramos font eux également partis de la liste.

Le groupe des Barbarians :

Clément Laporte, Thomas Ramos, Kylan Hamdaoui, Martin Laveau, Pierre-Louis Barassi, Jonathan Danty, Romain Ntamack, Louis Carbonel, Sébastien Bézy, Thibault Daubagna ; Loïc Godener, Jordan Joseph, Dylan Cretin, Patrick Sobela, Florian Verhaeghe, Antoine Guillamon, Thomas Jolmes, Félix Lambey, Emerick Setiano, Pierre Bourgarit, Teddy Baubigny, Quentin Béthune, Jean-Baptiste Gros.