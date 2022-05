La saison prochaine verra apparaître une nouvelle division dans le monde du rugby amateur : la Nationale 2. Elle ne remplace ni la Fédérale 1 ni la Fédérale 2 mais vient s’intercaler entre sa grande sœur, la Nationale, et la Fédérale 1 qu’elle était censé remplacer. Finalement, il n’en n’est rien. Les équipes de Fédérale 2 continueront d’être promues en Fédérale 1. Quant aux équipes de Fédérale 1, pour monter en Nationale 2, rien de plus simple : il suffit de finir parmi les quatre premiers de sa poule. Et même lorsque vous échouez dans cette entreprise, il reste toujours la possibilité pour les équipes classées de 5 à 8 de jouer un barrage pour accéder à cette fameuse Nationale 2. Vous suivez toujours ?

Il y a même un super bonus pour les deux finalistes de la Fédérale 1. Elles se verront automatiquement promues en Nationale, en remplacement d’Aubenas et de Dijon les cancres de cette division pour la saison 2021/2022.

Ce ne sera pas moins de 24 équipes qui vont s’affronter l’an prochain pour la montée en Nationale. Avec des bastions comme Auch et Limoges qui ont connu le niveau professionnel dans un passé pas si longtemps. Ou alors d’autres villes qui s’invitent à la table du rugby semi-pro. Je pense à la ville de Marcq-en-Bareuil.

C’est ce statut de club semi-pro qui pose question. N’était-ce pas déjà le cas de la Fédérale 1 ? On sait depuis toujours que certains clubs de la plus haute division Fédérale sont en mesure de proposer des rémunérations parfois plus alléchantes que l’US Carcassonne par exemple (plus petit budget de la Pro D2 en passe de se qualifier pour les phases finales de la division). Rémunérations qui peuvent même parfois échapper au fisc. Un gentleman agreement qui se fait au détriment de la contribution nationale. Mais ce n’est pas toujours le cas.

Le semi-professionnalisme a pour pendant la pluriactivité. La capacité pour le club de proposer un emploi dans le civil au joueur via son réseau de partenaires. C’est d’ailleurs le marchepied qui m’a permis une entrée dans la vie civile au sortir de mes études de STAPS. J’ai, pour ma part, dû porter une cravate cinq jours sur sept et proposer des assurances-vie et des cartes bleus dans un bureau étriqué avant d’aller m’entraîner le soir pendant près de quatre ans. Avant ça, j’ai même été magasinier dans une petite supérette au tout début de ma carrière semi-pro. Plus pour garder un lien avec la société que pour mettre du beurre dans les boites d’épinards que je rangeais dans les rayons. Parfois, l’emploi proposé l’est au sein du club directement. La encore, on se rapproche plus de l’emploi d’assistante parlementaire d’un ancien candidat à la magistrature suprême que du stakhanovisme pur et dur…

Toujours est-il que la Nationale 2 devient la classe préparatoire pour la Nationale. L’hypokhâgne des bons élèves de Fédérale 1, qui tenteront ensuite leur chance dans cette "Pro D3". Avec ce format-là, la France produit un modèle unique au monde avec près de 44 clubs "professionnels". Les trente sous l’égide de la LNR et les quatorze de la Nationale, compétition régie par la FFR.

Cela étant, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il sera toujours aussi dur pour ces équipes promues de se maintenir à l’étage supérieur avec comme équation insoluble un recrutement de qualité, mais tardif.

Mais le comité Théodule n’a pas jugé bon de s’attaquer à ce problème. On jouera les vierges effarouchées lors de la énième refonte du système.

N’en déplaise à Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’équipe algérienne de football : un café et un mille-feuille pour tout le monde.

J’ai une pensée toute particulière pour la femme et les enfants de Kelly Meafua. Je m’associe à leur peine ainsi qu’à celle de tous ceux affectés par sa tragique disparition.