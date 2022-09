Baille out pour la tournée, Staniforth prolonge au CO... Les cinq infos de ce jeudi !

Baille out pour la tournée de novembre

C'est un coup dur pour le staff tricolore. Opéré des adducteurs cet été, Cyril Baille ne devrait pas être remis à temps pour les tests de novembre. Le pilier gauche toulousain est un cadre de l'équipe de France depuis plusieurs mois. Le Toulonnais Jean-Baptiste Gros pourrait gagner une place dans le quinze de départ.

Staniforth verrouillé par le CO

Ce jeudi, le club tarnais a annoncé la prolongation de Tom Staniforth. Le puissant deuxième ligne australien est désormais lié au club tarnais jusqu'en 2026. Le joueur de 28 ans est arrivé dans le Tarn en 2020 et n'a depuis plus jamais quitté le quinze de départ de Pierre-Henry Broncan.

Le manager, Pierre-Henry Broncan a exprimé sa joie à la suite de cette signature : "Je suis allé le chercher en Australie en 2020. C'est mon homme de base dans le système de jeu, je suis très heureux de sa prolongation. Il est en train de devenir un véritable Castrais, notre "Gary Whetton" à nous (rires). Il a un gros impact sur le paquet d'avants en général et sur l'équipe en général. Il a une vraie volonté de devenir un gros leader du club."

Première composition pour les Bleues en vue de la Coupe du monde

Ce samedi, l'équipe de France féminine accueille l'Italie à Nice pour son premier match de préparation avant la coupe du monde, qui aura lieu en octobre prochain en Nouvelle-Zélande. Pour ce match, le sélectionneur Thomas Darracq alignera la plupart de ses cadres. Ces rencontres de préparation serviront pour peaufiner le groupe de 32 joueuses pour le mondial.

Pour certaines joueuses, ce match contre l'Italie sera donc le moment de se montrer aux yeux du staff. Ce sera le cas de Charlotte Escudero, qui fêtera ce samedi sa première sélection avec le maillot bleu. Pour le reste, le pack des Bleus est assez classique, avec les indéboulonnables Hermet, Sochat, Deshayes, Joyeux ou autres Fall, Ménager et Ferrer.

Le XV de départ des Bleues : 15. Boulard; 14. Llorens, 13. Filopon, 12. Jacquet , 11. M. Ménager ; 10. Drouin, 9. Sansus ; 7. Hermet (cap.), 8. R. Ménager, 6. Escudero; 5. Fall, 4. Ferer ; 3. Joyeux, 2. Sochat, 1. Deshaye.

Les remplaçantes : 16. Domain, 17. Lindelauf, 18. Bernadou, 19. N'Diaye, 20. Annery, 21. Bourdon, 22. Queyroi, 23. Vernier.

Graou absent deux mois

L'aventure toulousaine ne commence pas sur la meilleure des notes pour l'ancien agenais Paul Graou (25 ans). Celui qui devrait être la doublure d'Antoine Dupont cette saison va manquer le début du championnat après sa double fracture de la main subie lors du match amical face à Toulon. Selon La Dépêche, son absence avoisinerait les deux mois.

Forcément un coup dur pour le Gersois d'origine, impatient de débuter officiellement sous ses nouvelles couleurs. Mais aussi pour le Stade toulousain, qui perd une option au poste de demi de mêlée alors que Baptiste Germain a été prêté du côté de Biarritz cette saison. Martin Page-Relo, qui a fait plusieurs apparitions l'an dernier sous le maillot toulousain, devrait donc profiter de l'absence de Graou pour être le numéro deux au poste, derrière l'intouchable Antoine Dupont.

Setiano pour trois ans de plus à Toulon

Malmené par les blessures ces derniers mois, Emerick Setiano (26 ans) a décidé de poursuivre l’aventure avec son club de toujours en professionnel, alors qu’il arrivait en fin de contrat au terme de cet exercice. Devant la presse, le pilier droit a expliqué son choix : "J’avais un plus an avec le club. On a décidé de continuer l’aventure sur les trois prochaines saisons. C’est une bonne chose. J’ai pu discuter avec le staff. Je crois au projet."

Setiano a prolongé pour trois ans sur la Rade.