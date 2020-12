Il y a deux ans, le réalisateur Fabien Onteniente s'était rendu à Marcoussis sur l'invitation de la fédération afin de diffuser en avant-première sa comédie "All Inclusive" aux coéquipiers de Guilhem Guirado et Mathieu Bastareaud. Onteniente, ce féru d'ovale, revient aujourd'hui sur les écrans avec une nouvelle comédie, laquelle aura une légère connotation "rugby", puisque certaines images ont été tournées au stade de Bidart, où joue l'un des protagonistes du film. Le scénario ? Le voici : Gabi Moreno charcutier "très, très" basque et "très, très" têtu, s’est refermé au fil des ans, désespéré qu’aucun de ses trois enfants ne veuille reprendre sa charcuterie.

Un Vegan face à un charcutier basque

Un jour, sa fille Marie, une jeune trentenaire qui avait fait une croix sur la maternité, revient au pays pour lui annoncer qu’il va être grand père. Mais quand Thomas Dubreuil, le petit ami de Marie, un kiné parisien qui n’a jamais été présenté à sa belle-famille, débarque chez les Moreno sans prévenir et annonce qu’il est "vegan", le combat peut désormais démarrer. Qui du charcutier ou du "bobo" convertira-t-il l’autre ? Pour le bien de Marie et des Moreno, Gabi et le végan arriveront-ils à cohabiter sans s’entre-tuer ? "100 % Bio", le téléfilm de Fabien Onteniente, sera diffusé le mardi 5 janvier prochain sur France 3. Il mettra en scène Didier Bourdon ou encore Catherine Jacob.