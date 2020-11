En termes de choix des hommes, c'est un premier qui va s'ouvrir dans l'ère Galthié. Après avoir communiqué différent groupes de joueurs en janvier dernier, des 31 puis 42 pour préparer le Tournoi aux 90 suivis par le staff du XV de France, il a depuis maintenu une politique de stabilité clairement appelée de ses vœux. « Nous voulons des maîtres, pas des élèves mais cela peut prendre un certain temps. Il y a des étapes à franchir. L’idée c’est de ne pas changer de cap à la moindre défaite. On cherche à obtenir un groupe homogène. » Or, il sera contraint à de la rotation par les récents accords LNR/FFR, qui limitent chaque joueur à trois feuilles de match parmi les six matchs que comptent cette fenêtre internationale d'automne. Au sortir du premier bloc de deux matchs, qui a permis de solder le Tournoi des 6 nations 2020 et pour lequel Galthié avait clairement choisi de faire confiance à son équipe type, celle de l'hiver dernier, plusieurs choix s'offrent désormais à lui. Les voici.

Reconduire le même groupe, la promesse tenue de la stabilité

Jusqu'au-boutiste, le sélectionneur ? Oui, on peut le dire. Il s'est fixé un cap ferme dont il ne déroge pas. Et c'est justement ce qui pourrait le pousser à convoquer cette semaine un groupe quasi-similaire (28 joueurs au lieu de 31) à celui des deux premières semaines. A la clé, cette fois, une semaine sans match et donc intégralement consacrée à de l'entraînement, dont Galthié se plaint de tant manquer. C'est ici un premier attrait. Le second : donner encore deux semaines de vie à commune à un groupe stabilisé, jusqu'à la confrontation face aux Fijdi qui pourrait être la plus relevée de cette phase de poule d'Automn Nations Cup. Un gain de temps, donc. Avant de tout changer pour la seconde partie des tests-match d'automne.

Changer du tout au tout, l'occasion d'une large revue d'effectif

L'autre idée a été évoquée, un temps. Un premier groupe (appelons-le Groupe 1) pour disputer les deux matchs d'octobre. Un second groupe, totalement différent (appelons-le Groupe 2) pour la phase de poule de l'Automn Nations Cup. Adieu la stabilité tant voulue mais, via ce groupe 2, l'occasion d'une large revue d'effectif pour le sélectionneur avec un bloc de trois matchs, qui donnerait du temps à chacun pour s'exprimer et faire la démonstration à Galthié de sa qualité au niveau international. Avant le retour du groupe 1, pour le match de classement de l'Automn Nations Cup. Possiblement une finale.

Panacher les forces, pour conserver du liant et « servir » tout le monde