Dans un match pour l'honneur, les Fidjiens de Vern Cotter sortent la tête haute de leur seul match de la compétition. En effet, pour cause de cas Covid dans l'effectif jusqu'alors, les partenaires de Nemani Nadolo, auteur d'un triplé cet après-midi ont largement disposé de la Gérogie (24-38). Avec l'ailier de Leicester, les Fidjiens ont trouvé la faille par Dyer, Tuisova et Kunavula Kunalolo. En face, c'est Melikidze et Saghinadze par deux fois qui sont les marqueurs.