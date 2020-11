Initialement, le sélectionneur écossais Gregor Townsend s'était préparé à recevoir un XV de France rajeuni et remanié, ce dimanche, à Murrayfield. Mais l'annulation du match contre les Fidji a tout bouleversé. A l'exception notable de Romain Ntamack, légèrement blessé et forfait, les Tricolores se présenteront avec toutes leurs forces vives à Edimbourg. "'S'ils étaient venus avec une composition différente, cela n'aurait pas été le même défi, a commenté le technicien. Cela aurait été un match dur mais avec des joueurs que nous ne connaissons pas trop, avec une moindre pression du résultat. Là, il nous faudra être à notre meilleur niveau pour gagner." Comme en mars quand Stuart Mc Inally et ses partenaires s'étaient imposés avec autorité 28 à 17 face à des Bleus alors en course pour le grand chelem : "Ils étaient venus avec leur équipe la plus forte et nous avaient amené à sortir ce qu'il y a de meilleur en nous."

"Ils jouent un excellent rugby"

Huit mois après cette victoire retentissante, le XV de France nouvelle génération semble encore plus fort, plus confiant. Gregor Townsend le sait et ne tarit pas d'éloges au sujet de ce futur adversaire, vainqueur de cinq de ses six rencontres cette année : "Ils ont encore progressé depuis. Ils jouent un excellent rugby. Ils savent quel est leur jeu et ils ont des joueurs au sommet de leur forme. Ce sera un grand défi pour nous." Quatrièmes au classement mondial désormais, Charles Ollivon et ses partenaires paraissent même encore mieux placés, aux yeux de l'ancien ouvreur : "A mon sens, c'est la sélection en forme du moment. La Nouvelle-Zélande a perdu quelques matchs récemment et l'Afique du Sud ne joue pas. Elles étaient les meilleures nations au monde. Pendant ce temps, la France a joué et a marqué de nombreux essais face au pays de Galles et à l'Irlande. Donc elle est, avec l'Angleterre, l'équipe la plus en forme actuellement." L'Ecosse, avec cinq victoires de rang, n'est pas non plus en reste. Stuart Hogg et ses partenaires peuvent d'ailleurs, en empochant un sixième succès consécutif, réaliser une performance plus jamais accomplie depuis 1990.