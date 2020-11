A en croire Eddie Jones, l'ailier aux 59 sélections est en mesure d'aller chercher cette marque référence : "Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas atteindre ce total. A mon avis, il sera à son meilleur niveau quand il aura 32 ou 33 ans, a déclaré le sélectionneur. Il a tout pour continuer à marquer des essais et à être un de nos joueurs les plus importants." Le technicien ne tarit pas d'éloges au sujet de son attaquant : "C'est un joueur incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus professionnel. Il n'en finit pas de s'améliorer, d'être plus rapide, fort et dangereux."