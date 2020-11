"C'est le meilleur pack que l'Ecosse ait eu depuis 1990", selon un ancien international

Capé à vingt-et-une reprises entre 1992 et 1996, Peter Wright apprécie à leur juste valeur les performances de l'Ecosse cette année. L'ancien pilier est tout particulièrement épaté par les progrès du pack, traditionnellement le point faible de la sélection, à commencer par la mêlée fermée : "Même si le huit de devant reste un petit souci à mes yeux, je pense que c'est le meilleur pack que l'Ecosse ait eu depuis les grands chelems de 1984 et 1990, a déclaré Peter Wright à la BBC. Les époques sont différentes, évidemment. Mais il y a un bon mélange, avec des porteurs de balle redoutables, des gars qui peuvent être très performants au sol, un bon alignement et une belle tenue en conquête directe." Le XV de France, tombé à Murrayfield en mars dernier, est prévenu.