Deux matchs en prime-time, les Wallabies et les Springboks et un le dimanche après-midi, le Japon. Les Bleus connaissent leur programme automnal. Et comme souhaité par le président Bernard Laporte, deux rencontres se dérouleront en province. Les champions du monde sud-africains auront les honneurs de l’Orange Vélodrome de Marseille, et les Japonais découvriront Toulouse, qui sera leur camp de base lors de la Coupe du monde 2023.

Coupe du monde 2019 - Siya Kolisi (Afrique du Sud) soulève le trophée avec son équipeIcon Sport

Avant ces deux rencontres, Fabien Galthié et ses joueurs auront accueilli les Australiens au Stade de France à Saint-Denis en ouverte de l'"Autumn Nations Cup", selon la dénomination officielle. À un an du Mondial, le mois de novembre du XV de France s’annonce copieux.

Le programme des Bleus