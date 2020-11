Le choix a été officialisé par la FFR ce lundi, dans une communiqué accompagné d'une vidéo où Ollivon transmet symboliquement son brassard à Serin, sous les applaudissements de ses coéquipiers. "Je voulais que tu sois avec moi. Te regarder, te dire que ce groupe, on s'y attache tous. Il est important pour nous en tant qu'hommes et en tant qu'équipe. Je te transmets le truc et j'ai 100 % confiance en toi. Il est important que chacun ici ait également 100 % confiance en Baptiste. On va t'en demander beaucoup. Tout le monde, les joueurs, le staff. Il faut que tout le monde puisse répondre présent pour lui aussi."

Le manager Raphaël Ibanez a complété cette passation de pouvoir. "Baptiste occupe un poste charnière, avec des responsabilités à prendre sur le terrain. On a aussi estimé que son expérience, son leadership pouvait aider les nouveaux et les jeunes joueurs qui vont s'engager cette semaine pour préparer le match face à l'Italie."