Vern Cotter a donné son équipe pour affronter la France dimanche à Vannes. Comme attendu le centre de Bristol Semi Radradra (ex-Toulon et UBB) ne sera pas là, car il a été testé positif au Covid 19. Par ailleurs le sélectionneur néo-zélandais des Fidji a rappelé Nemani Nadolo et Kili Murimurivalu qu'on avait pensé un moment absents de ce groupe. A noter qu'il y a sur les 23, neuf pensionnaires du rugby professionnel français, Top 14 et Pro D2.

Il s'agit de Tuisova (Lyon), Nayacalevu (Stade Français), Botia (La Rochelle), Volavola (Perpignan), Dyer (Biarritz), Kamikamika, Tuicuvu, Doge (Brive) et Ravai (Clermont). A noter que Matavesi, Nadolo, Murimurivalu, Ratuniyarawa, Ratuva ont joué par le passé en France. On rappelle que les Fidji n'ont plus joué ensemble depuis plus d'un an, depuis la Coupe du monde 2019 au Japon.

Le XV de départ fidjien : Murimurivalu – Tuisova, Nayacalevu, Botia (cap.), Nadolo – (o) Volavola, (m) Lomani – Dyer, Kamikamica, Kunavula – Tuisue, Ratuva – Doge, Matavesi, Ravai.

Les remplaçants : Ikanivere, Hetet, Tawake, Mayanavanua, Ratuniyarawa, Kuruvoli, Vularika, Tuicuvu.