Outre la présence de Sexton, l'Irlande retrouve quelques joueurs qui avaient été laissés au repos face à la Géorgie dimanche dernier. Ainsi, Cian Healy retrouve sa place en première ligne tandis qu'O'Mahony et Doris reviennent en troisième ligne. Derrière, le joueur du Connacht Bundee Aki fait également son retour.

Le XV de départ de l'Irlande : 15. Stockdale ; 14. Keenan, 13. Aki, 12. Henshaw, 11. Earls ; 10. Sexton (cap), 9. Murray ; 7. O'Mahony, 8. Doris, 6. Stander ; 5. Ryan, 4. Henderson ; 3. Porter, 2. Herring, 1. Healy.

Remplaçants : 16. Kelleher, 17. O'Sullivan, 18. John Ryan, 19. Roux, 20. Van der Flier, 21. Gibson-Park, 22. Byrne, 23. Farrell.

Les Écossais, eux n'ont plus jouer depuis le match face aux Bleus à cause du match annulé face aux Fidji. Le principal des six changements effectués intervient à l'ouverture. Duncan Weir n'est pas dans le groupe et laisse l'ouverture au joueur d'Edimbourg Jaco Van der Walt. Le joueur d'origine sufd-africaine va faire ses grands débuts en équipe nationale.

Le XV de départ de l'Écosse : 15. Hogg (cap) ; 14. Graham, 13. Harris, 12. Taylor, 11. Van der Merwe ; 10. Van der Walt, 9. Price ; 7. Ritchie, 8. M.Fagerson, 6. Thomson ; 5. Gray, 4. Cummings ; 3. Z.Fagerson, 2. Brown, 1. Sutherland.

Remplaçants : 16. McInally, 17. Kebble, 18. Nel, 19. Skinner, 20. Cowan, 21. Hidalgo-Clyne, 22. Jones, 23. Maitland.