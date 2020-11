Qui ne connaît pas Nigel Owens ? Voilà 19 ans que le Gallois de 49 ans arbitre les rencontres internationales... Il s'est rendu célèbre à travers le monde du rugby pour la qualité de son travail sur le terrain, ainsi que ses petites phrases toujours bien senties à l'endroit des joueurs pour les recadrer ou les détendre quand l'ambiance du match devient irrespirable. Il s'est également fait connaître par son engagement dans la lutte pour la reconnaissance des droits des homosexuels, lui qui fut le premier arbitre international à faire son "coming-out" en 2007.

A ce sujet, Owens avait d'ailleurs déclaré ceci dans un entretien accordé à nos confrères de la BBC : "Arbitrer une finale de Coupe du monde entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, devant 85.000 personnes au stade et des millions de téléspectateurs, qui examinent la moindre de vos décisions, cela vous met une pression folle. Mais tout ça, ce n'était rien par rapport au fait de m'accepter moi, tel que je suis". Mais samedi soir, à Saint-Denis, Nigel Owens entrera dans l'histoire de notre jeu pour une autre raison : il deviendra le seul arbitre à avoir dirigé cent tests.

L'hommage de Bill Beaumont

Lui-même n'en revient pas d'un tel accomplissement : "Je serai très fier d'atteindre ce cap ce week-end. Mais je n'aurais jamais imaginé l'atteindre. De ce que l'on me dit, je suis toujours performant dans mon arbitrage. Il n'est pas question pour me traîner dans les parages pour faire le match de trop. Je prends toujours autant de plaisir à le faire, voilà pourquoi je suis encore là." Bill Beaumont, le président de World Rugby, a tenu à lui rendre un hommage appuyé : "De la part de World Rugby, je voudrais féliciter Nigel Owens pour son centième test. C'est une réussite remarquable qui atteste de sa passion, de son caractère et de son dévouement sans limite pour notre jeu."

Seulement, Owens lui-même reconnaît que sa carrière n'est pas loin de son terme : "Je sens aussi que l'on se rapproche de la fin. Cette saison sera ma dernière au niveau international, et probablement au niveau professionnel également. Si je ne vise pas la Coupe du monde 2023, il est logique que je ne sois plus convoqué. Je vais donc savourer ce moment. On doit profiter de chaque jour comme si c'était le dernier car à un moment donné, il le sera vraiment." Alors, sera-ce la der ' du facétieux Nigel ? Possible... Voilà qui donne une autre bonne raison de regarder de ce France-Italie.