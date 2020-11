C’est le règlement du Tournoi des 6 Nations qui a été appliqué à savoir un score de 28 à 0 et une victoire avec bonus offensif. Les Fidji sont en revanche maintenus dans la Coupe d’Automne des Nations et doivent en principe affronter l’Italie le weekend prochain, s’ils n’ont plus de soucis avec le Coronavirus, puis l’Ecosse la semaine suivante.