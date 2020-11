Samedi, le XV de la Rose recevra la Géorgie à Twickenham, dans le cadre de l'Autumn Nations Cup. Eddie Jones, qui s’attend à un défi physique musclé, envisage une tactique inédite pour cette rencontre : « Je me rappelle de la dernière fois où j'ai affronté les Géorgiens avec le Japon, avant la Coupe du monde 2015. Nous avions joué avec neuf avants et six trois-quarts, en raison de la puissance de leur paquet d’avants. Nous pourrions envisager de le refaire. Ollie Thorley, Ben Earl… Il y a un certain nombre de joueurs que nous essayons de rendre hybrides. La tradition veut que vous jouiez avec huit avants et sept trois-quarts. Quand Barcelone a battu Manchester United en 2009 en Ligue des Champions, ils ont joué sans numéro 9. Il n’y a pas de raison pour que l’on fasse ça en rugby en jouant avec un faux 10 ou un faux ailier. […] Peut-être que le match contre la Géorgie est l’opportunité de jouer d’une manière différente. » L'annonce de la composition d'équipe du XV de la Rose, en milieu de semaine, sera à suivre de très près.