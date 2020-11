Convention FFR-LNR oblige, le XV de France aligné ce samedi ne ressemblait en rien ou presque à celui aligné tout au long de l'année. Pour recevoir l'Italie, l'encadrement avait ainsi procédé à treize changements par rapport au déplacement en Ecosse. Le bon côté de cette contrainte ? On allait pouvoir juger de la profondeur du réservoir français et éventuellement voir émerger des potentiels titulaires. Très longtemps, la partie a été cadenassée et les Bleus ont paru bridés. On peut difficilement leur en tenir rigueur, au regard du manque de repères et de préparation de ce collectif rajeuni. Heureusement, l'infériorité numérique italienne au cœur de la seconde mi-temps a quelque peu permis aux réservistes de se lâcher.

Autumn Nations Cup - Gabin Villière (France) contre l'ItalieIcon Sport

Parmi les titulaires du jour, qui a donc marqué assez de points pour espérer bousculer la hiérarchie ? Les revenants Brice Dulin et Jonathan Danty partaient de loin mais sont apparus sous leur meilleur jour. L'arrière, royal sous les ballons haut et toujours aussi précieux dans l'occupation avec son pied gauche, a été rassurant dans un premier temps avant de signer une percée éclair pour envoyer Teddy Thomas à l'essai. Il a logiquement été élu homme du match. Derrière Anthony Bouthier et Thomas Ramos, le Rochelais se replace et se pose en alternative crédible. Au centre, Jonathan Danty voit également sa cote remonter avec un essai, quelques charges tonitruantes et une présence défensive remarquable. Si, là aussi, les prétendants ne manquent pas, le Parisien a montré qu'il faudrait compter avec lui.

Villière a une carte à jouer, Jelonch aussi

Pour le reste ? Sur l'aile gauche, Gabin Villière, sevré de ballons, a tenu ses promesses de joueur frisson : l'ancien septiste a signé un exploit personnel sur sa première munition et a été actif par ailleurs. Le Toulonnais mérite d'être revu. Il possède le fameux super-pouvoir qui peut changer le cours d'un match. A un poste où rien n'est figé, tout paraît possible pour lui. Parmi les joueurs à créditer d'une performance encourageante, on parlera aussi d'Anthony Jelonch, particulièrement percutant en troisième ligne. Le Castrais peut, à court terme, espérer entrer dans la rotation, derrière la triplette Cros-Alldritt-Ollivon.

Autumn Nations Cup - Anthony Jelonch (France) contre l'ItalieIcon Sport

Les autres titulaires du jour n'ont pas véritablement eu l'occasion de montrer leurs talents. Ou n'ont pas su le faire. Jean-Päscal Barraque a notamment vécu une soirée frustrante, avec peu d'actions à son actif. Très attendu, Sekou Macalou a inscrit un essai, a gratté deux ballons mais a été inhabituellement maladroit et beaucoup sanctionné. Décevant, en somme, pour celui qui était attendu comme la révélation du soir. En deuxième ligne, la doublette Geraci-Pesenti s'est démenée et a plutôt répondu aux attentes mais sans faire oublier les Willemse et Le Roux, loin de là. Les habituels remplaçants; Jalibert, Serin et Woki, ont, eux, tenu leur rôle sans non plus transcender les débats.

Pour conclure ? Si la grande majorité de ces joueurs n' pas démérité et devrait avoir une nouvelle opportunité de se montrer en finale de la Coupe d'automne des nations, ils ne seraient pas nombreux sur la feuille de match, si le Tournoi devait débuter demain.