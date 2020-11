Le match : il a fallu être patient

Longtemps, on a craint une partie sans spectacle, bridée, frustrante. Avec treize changements et cinq néophytes dans le XV de départ, on pouvait d'ailleurs craindre un manque de repères et de maîtrise côté français. Cette légitime inquiétude s'est confirmée d'entrée : les Bleus, plus bleus que jamais, ont paru quelque peu crispés et hésitants lors du premier acte, avec une mêlée pénalisée pour ne rien arranger. Après une entame empreinte de maladresses, les Transalpins ont frappé les premiers par Carlo Canna, après que Paolo Garbisi se soit joué de Peato Mauvaka d'une feinte inspirée (26e). Les visiteurs auraient pu prendre le large sans un grattage salvateur d'Anthony Jelonch (33e) sur un temps fort adverse.

Dans la foulée, les Français posaient enfin leur jeu et créaient le danger sur une belle action en première main. Sur la mêlée suivante, aux cinq mètres, Jonathan Danty enfonçait Paolo Garbisi et permettait à sa sélection de prendre les devants au tableau d'affichage (35e). Cet avantage, la troupe menée par Baptiste Serin allait le conserver et l'accentuer au cours d'un second acte un tantinet plus convaincant. Au beau milieu de tout ça, il y eut les éclairs de Gabin Villière, auteur d'un slalom sur quarante mètres digne d'un certain Christophe Dominici, puis de Brice Dulin, passeur décisif pour Teddy Thomas après une relance tranchante.

En face, l'Italie, dépourvu d'idées, a rendu les armes sans répliquer. A l'arrivée, le XV de France enchaîne avec un quatrième succès consécutif en cet automne. Les nouveaux venus et les réservistes ont réussi leur mission. Sans montrer l'étendue de leurs qualités au cours d'une rencontre que tout le monde, à l'exception des nouveaux capés, aura vite oublié.

Les joueurs : Danty-Dulin, retours gagnants

Cette rencontre, accrochée et fermée stratégiquement, n'aura guère permis aux individualités de donner la pleine mesure de leur talent. Dans ce contexte, deux revenants ont su se mettre en valeur. En grande forme sous les couleurs du Stade français, Jonathan Danty s'est montré percutant sur chacune de ses prises de balle. Servi en premier attaquant sur une mêlée à 5 mètres, à la fin de la première période, le centre a fait parler sa tonicité et sa puissance pour inscrire le premier essai (35e). Dans la foulée, son plaquage offensif sur Carlo Canna mettait l'attaque transalpine sur le reculoir. A un poste où la concurrence est dense, Jonathan Danty a gagné le droit d'espérer bousculer la hiérarchie.

Autumn Nations Cup - Jonathan Danty (XV de France) félicité par ses coéquipiers après avoir inscrit un essai contre l'Italie.Icon Sport

Même trajectoire, même constat pour Brice Dulin, logiquement élu homme du match : fidèle à ses habitudes, l'arrière, de retour après trois ans d'oubli, a été royal sous les ballons haut, comme à son habitude, et a fait parler la foudre, en transperçant la défense adverse pour servir Teddy Thomas (64e). Le Rochelais, avec son précieux pied gauche en atout maître, se pose en alternative plus que crédible en 15.

Le tournant : le carton jaune de Trulla

Jusqu'à la 52e minute, les Transaplins ont rivalisé avec ce XV de France remanié. Puis le carton jaune de Jacopo Trulla pour un en-avant jugé volontaire par Nigel Owens a changé la physionomie de la partie. Dès lors en supériorité numérique, les Bleus sont parvenus à trouver des espaces. Par Gabin Villière tout d'abord, auteur d'un exploit personnel (54e) sur un ballon volé par l'alignement, puis par l'intermédiaire d'un groupé-pénétrant conclu par Baptiste Serin (61e) et, enfin, par Teddy Thomas, décalé sur son aile droite (64e).

Le chiffre : 9,5

L'Italie a changé de sélectionneur en début d'année avec la prise de pouvoir du Sud-Africain Franco Smith. Sans succès pour l'heure. Ce samedi, les Transalpins ont connu une septième défaite en autant de tests cette année, si l'on excepte la victoire sur tapis vert face aux Fidji. La petite forme de la sélection italienne se ressent notamment sur son rendement offensif : ce samedi, elle a inscrit seulement cinq points ; en sept rencontres en 2020, elle n'a marqué que soixante-six unités. Soit une moyenne famélique de 9,5 points par partie...

La question : Fabien Galthié doit-il garder le même quinze face à l'Angleterre ?

Mis à part Baptiste Serin et Teddy Thomas, qui ont effectué leur troisième feuille de match cette automne, tous les autres joueurs postulent pour une place de titulaire face au XV de la Rose. Certains n'ont pas su pleinement saisir leur chance ce samedi soir sur la pelouse du Stade de France. Depuis le début de son mandat à la tête des Bleus, Fabien Galthié ne nous a pas habitué à bouleverser son équipe entre deux rencontres, va t-il le faire pour ce Crunch ? On vous laisse vous faire votre avis.

Fabien Galthié doit-il garder son même quinze face à l'Angleterre ?

