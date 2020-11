Le match

La France s'est imposée en Écosse pour la première fois depuis 2014. Le match ne fut pas particulièrement spectaculaire, dans la froidure (à tous les sens du terme) et la pluie de Murrayfield, les Bleus ont néanmoins mérité ce succès. Ils ont semblé plus puissant sur les impacts et plus efficaces sur les points de rencontre, notamment sur les contre-rucks. Les "cocottes" des coqs ont également fait la différence. Les Français ont marqué le seul essai de la rencontre par Vakatawa, une action limpide, le genre que des Écossais très ternes n'ont pas su produire. Ils ne se sont pas produits une occasion franche. La qualité de la défense française y est forcément pour quelque-chose.

L'action

L'essai français, évidemment. Une attaque en première main derrière mêlée. Aldritt se relève sert Dupont qui alerte Fickou grand côté. Il remet parfaitement pour Rattez à l'intérieur, celui-ci perce clairement porte le ballon sur vingt mètres et offre le ballon à Vakatawa qui aplatit en puissance malgré le retour du dernier défenseur écossais.

Le tournant

À la 75e, les Écossais obtiennent une touche à cinq mètres de la ligne adverse. Richie prend le ballon mais tout le pack français le repousse, les Bleus finissent même par gratter le ballon et récupèrent une possession vitale.

Le joueur

Dylan Cretin, le troisième ligne de Lyon a signé une prestation superbe. D'abord dans les airs, on l'a vu contrer les sauteurs adverses, mais aussi dans le combat au près. Il a fêté dignement sa première titularisation.

Autumn Nations Cup - Dylan Cretin (France) contre l'ÉcosseIcon Sport

La question

Oui, pourquoi pas quand on se remémore ses prestations depuis la reprise. Les Anglais semblent aussi très impressionnants, mais ces Bleus ont des talents qui peuvent faire la différence à tout moment. Et leur solidité collective s'est trouvée confortée. Évidemment, on mettra de côté la performance de l'équipe baroque de la semaine prochaine contre l'Italie, même en cas de victoire. Sans compter que pour une éventuelle finale, l'impérial Ntamack sera sans doute de retour. (Ceci dit, Jalibert son remplaçant n'a pas démérité en Écosse).