Ce sera la première fois depuis mars que les Anglais joueront devant leur public : "J'ai vraiment hâte de retrouver du public, a déclaré le numéro huit des Saracens, ils vont réchauffer l'atmosphère. Et puis en sachant qu'ils sont là, on a envie de les divertir, de leur faire plaisir." Et Vunipola d'établir une comparaison plutôt rigolote: "C'est comme quand tu es adolescent et que des filles viennent à ton cours d'éducation physique: tu donnes tout pour les impressionner ! Je vous rassure, je n'ai plus besoin de cela... je suis un homme marié."