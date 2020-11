"Je trouve qu'on a eu le contrôle du match pendant 78 minutes. On a réussi à maîtriser la France. On voulait être en position de gagner ce test match mais, malheureusement, on a fait quelques erreurs, ce n'est pas possible au niveau international. C'est aussi simple que ça. On a réussi à tenir la France: ils voulaient venir jouer à la main mais, tout ce qu'ils ont fait, c'est taper. On peut prendre de la confiance vu comment on a défendu mais on est quand même déçus. On a bien joué pendant 70-75 minutes mais on a fait des erreurs. On s'est déconnecté pendant 30 secondes et ils ont marqué un essai."