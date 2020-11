Le CV :

Thomas Ramos :

À 25 ans, Thomas Ramos n’est pas encore un titulaire en puissance en sélection, contrairement au Stade Toulousain. En effet, le natif de Mazamet ne compte que treize sélections en Bleu et se retrouvera très probablement titularisé samedi prochain car Bouthier est forfait. Qu’à cela ne tienne, c’est une opportunité qu’il devra saisir. Lui le meilleur joueur de Pro D2 lors de la saison 2016-2017 avec l’US Colomiers et le désormais champion de France 2019 avec le Stade Toulousain entend bien prouver qu’il peut s’imposer avec la tunique bleue sur le dos. Polyvalent, il peut également jouer à l’ouverture et se trouve être un redoutable buteur, même si avec le XV de France, son sens du but n’a pour l’instant pas encore convaincu. En résumé, c’est un joueur revanchard et désireux de prouver qu’il n’a pas volé sa place qui entrera sur la pelouse.

Coupe du monde - Thomas Ramos (XV de France) contre l'ArgentineIcon Sport

Stuart Hogg :

Le natif de Melrose compte 78 sélections avec le XV du Chardon à 28 ans, et fait partie des joueurs sur lesquels Gregor Townsend sait éperdument qu’il peut compter. Titulaire à l’arrière, Hogg a longtemps été l’homme d’un seul club, les Glasgow Warriors. Avec eux, il a remporté le Pro 12 en 2015 après avoir échoué en finale l’année précédente. Il a également été finaliste du Pro 14 en 2019 avant de faire le choix de quitter l’Écosse pour l’Angleterre et Exeter. Avec les Chiefs, Hogg a roulé sur l’année 2020, en remportant la Champions Cup aux dépens du Racing, ainsi que le championnat d’Angleterre. Probablement dans la meilleure période de sa carrière, l’arrière, tout aussi polyvalent que Ramos sera l’un des hommes à surveiller de très près pour les Bleus.

Les points forts de Ramos :

Thomas Ramos est un joueur explosif. Sa pointe de vitesse peut faire des ravages dans une défense et l’on peut également souligner qu’il fait partie de ces arrières qui ne se défilent pas lorsqu’ils se retrouvent en position de dernier rempart. Ajoutons à cela que la qualité de son pied droit face aux poteaux n’est plus à démontrer tant il a prouvé par le passé qu’il était un buteur fiable tant en Pro D2 qu’en Top 14.

Cela dit, comme tout buteur, il peut lui arriver de connaître quelques passages à vide, comme ce fut le cas lors de la demi-finale de Top 14 2019 contre La Rochelle. Peu coutumier du fait d’enchaîner deux mauvais matches de suite, Ramos s’était illustré de fort belle manière en finale contre Clermont. Il est également capable de relancer de ses 22 mètres pour inscrire des essais fabuleux, ou donner une passe décisive, comme celle adressée à Antoine Dupont en Italie lors du Tournoi 2019.

Les points forts de Hogg :

Stuart Hogg est une fusée. Il est sans doute l’arrière le plus rapide d’Europe et l’un des joueurs les plus doués de sa génération. Insaisissable quand il est lancé, il adore crocheter ses adversaires en partant de ses 22 mètres et s’engouffrer dans les intervalles. Il est aussi un joueur puissant, capable de casser plusieurs plaquages, et pour ne rien enlever à son talent, il bute plutôt très bien.

Dans une saison où il a tout gagné en 2020, Stuart Hogg est le premier nom que le sélectionneur Townsend inscrit sur la feuille de match et toute l’Europe a reconnu son talent lorsqu’il a été élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2016 et 2017. En résumé, Hogg est une machine, peut être le meilleur arrière d’Europe à l’heure actuelle. On se délecte d’avance de voir qui de lui ou Ramos prendra le meilleur sur l’autre.

Tournoi des 6 Nations 2018 - Stuart Hogg (Écosse) contre l'IrlandeIcon Sport

L'avis de Rugbyrama :

Même si Thomas Ramos est un joueur pétri de talent, il n’a pas encore le même rayonnement international que son vis-à-vis écossais. Ramos et Hogg sont des joueurs qui se ressemblent dans leurs qualités rugbystiques pures. Ceci dit, selon nous, Stuart Hogg – a fortiori après la saison merveilleuse qu’il vient d’achever – garde un temps d’avance sur le Toulousain. Pour autant, à la rédaction de Rugbyrama, personne ne bouderait son plaisir de voir "TR15" terrasser l’Écosse dimanche prochain.