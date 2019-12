Aurillac et Rouen redressent la tête, le Seven français séduisant... Les 5 infos du week-end

Rouen et Aurillac se relancent

En difficulté cette saison, les Cantaliens avaient absolument besoin de l'emporter contre le leader oyonnaxien à domicile. C'est chose faite avec une victoire au bout du suspens (15-12), grâce notamment à un Marc Palmier très intéressant. Le carton rouge d'Adendorff n'a donc pas coûté si cher. Les Normands ont eux aussi relevé la tête en dominant Vannes (29-15) avec la manière. Deux victoires importantes pendant que Montauban ou encore Valence-Romans s'inclinaient à domicile.

Pro D2 - Jordan Michallet (Rouen)Icon Sport

Ibrahim Diarra dans un état critique

L'ancien international (1 sélection) passé par Pau et Castres notamment est traité pour un accident vasculaire-cérébral survenu alors qu’il était retourné en région parisienne, sa terre natale. Son état est jugé "critique" d'après les médecins et "Ibou" se trouve entre la vie et la mort. Toute la communauté rugby a montré son soutien pour le flanker, qui, espérons-le, se sortira de cette terrible passe.

XV de France - Ibrahim Diarra avec les Bleus en 2014Icon Sport

Les Bleus du 7 ramènent le bronze...

Énorme performance de la part de l'équipe de France masculine. Battus de peu par l'Afrique du Sud en demi-finale (21-14), les Bleus ont relevé la tête en battant les Fidjiens lors de la finale pour la troisième place. Une victoire acquise en prolongation grâce à l'essai en or signé Tavite Veredamu. Les partenaires de Jean-Pascal Barraque sont en progression et montrent un visage convaincant.

... les filles au pied du podium

Les Bleues sont partagées entre fierté et tristesse. Battus par l'Australie en demie puis par le Canada en prolongation pour la troisième place, elles échouent au pied du podium. Mais ùalgré le résultat, il s'agit quand même d'une excellente performance de la part des Françaises. Une équipe qui ne cesse de montrer qu'elle peut devenir l'une des meilleures au monde dans les prochaines années.

La Rochelle sauve l'honneur, Toulouse et Clermont déroulent

Quelle belle performance de la part des Maritimes en Écosse ! Grâce à une solidarité à toute épreuve et un bel état d'esprit, le Stade rochelais l'a emporté (7-12) du côté de Glasgow. En revanche, Marc Andreu est sorti blessé de ce match. Picamoles et Kolbe ont eux aussi subi une blessure (côtes pour le Sud-Africain et genou pour le Français) lors de la victoire bonifiée de Toulouse à Montpellier (18-26). Clermont a déroulé contre Bath à domicile (52-26).