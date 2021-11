Arthur Vincent, Oscar du meilleur espoir international: "Une immense fierté"

Sur la scène du Pavillon Gabriel, Arthur Vincent a reçu l'Oscar du meilleur international et, lui qui soigne actuellement une lourde blessure au genou, a déclaré: "La rééducation suit son cours. Je ne pense pas pouvoir rejouer avant la fin de la saison mais je ferai tout pour être prêt le plus rapidement possible. La combinaison Ntamack / Jalibert en équipe de France ? Je crois simplement que nous avons la chance d'avoir deux joueurs d'immense talent et en ce sens, les associer en équipe de France est une bonne idée, tant pour eux que pour le groupe".