Retière à Toulouse, c'est officiel !

Annoncé depuis plusieurs semaines sur les bords de la Garonne, l'ailier polyvalent Arthur Retière s'engage officiellement avec le Stade Toulousain jusqu'en 2025. Après six saisons sur les bords de l'Atlantique, il quitte La Rochelle où il a disputé 111 matchs pour 35 essais. "C’est un honneur de signer au Stade Toulousain ! Nous étions en contact depuis quelques temps et j’ai senti que c’était le bon moment pour moi de rejoindre le club. Je suis d’autant plus heureux que je vais avoir la chance de retrouver mon petit frère. J’ai hâte de débuter mon aventure ici !"

Fin de carrière anticipée pour Picamoles ?

L'Union Bordeaux-Bègles fait face à un nouveau coup dur avec la blessure de Louis Picamoles, touché ce mardi à l'entraînement. L'international français (36 ans, 82 sélections) "s'est fait une torsion du genou priori, ce ne sont pas les croisés. Il passera une IRM demain (mercredi, N.D.L.R.)", indiquait son manager Christophe Urios. RMC indique que son absence est évaluée à quatre semaines. On ne sait donc pas si on le reverra.L'infirmerie de l'UBB était déjà remplie par Jefferson Poirot, souffrant du mollet, Alban Roussel (luxation d'un doigt) et les blessés de longue date tels que Pablo Uberti (genou) et Cyril Cazeaux (poignet). Sans compter que Ma'ama Vaipulu est suspendu.

Les finales européennes à l'Aviva Stadium en 2023

L'EPCR a annoncé ce jeudi 19 mai que les finales de l'édition 2023 de Champions Cup et de Challenge Cup se dérouleraient dans l'Aviva Stadium de Dublin. Ces deux finales européennes auront lieu dans la capitale irlandaise le vendredi 19 et le samedi 20 mai 2023. L'enceinte pouvant recevoir plus de 50 000 spectateurs va accueillir la finale de Champions Cup pour la quatrième fois (1999, 2003, 2013, 2023). La dernière finale remonte à presque dix ans lorsque Toulon avait soulevé son premier trophée européen. C’était en 2013 face à l’ASM Clermont.

Hériteau vers Clermont ?

L'ASM continue son activité sur le marché des transferts. Après avoir jeté son dévolu sur l'arrière ou ailier argentin Bautista Delguy, Clermont aurait activé la piste Julien Hériteau. Selon les informations de RMC, le centre de Toulon, qui n'a pas été prolongé sur la rade, serait en discussion avec le club auvergnat. Il remplacerait ainsi Tani Vili, en partance pour l'UBB. Les Clermontois avaient d'ailleurs déjà conclu la signature du centre australien Irae Simone il y a quelques semaines.

Neuf départs officialisés à Toulon

La saison de Top 14 touche bientôt à sa fin, et il est l'heure pour les clubs de rendre un hommage aux joueurs sur le départ. Le RCT s'apprête à honorer, ce samedi à Mayol 9 joueurs dont Carbonel, Belleau, Etzebeth et Ory. Les joueurs sur le départ : Anthony Belleau (26 ans, Clermont), Louis Carbonel (23 ans, Montpellier), Théo Dachary (25 ans), Eben Etzebeth (30 ans, Sharks), Leone Nakarawa (34 ans), Julien Ory (25 ans), Mike Sosene-Feagai (29 ans, Agen), Lopeti Timani (31 ans, Cardiff), Petero Tuwai (26 ans).