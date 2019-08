Anscombe forfait pour le Mondial, le groupe des 31 Anglais est connu... Voici les 5 infos de lundi

Gareth Anscombe est forfait pour le Mondial

Touché au genou hier lors du premier test-match des Gallois à Twickenham, (défaite 33-19) l'ouvreur remplaçant de Dan Biggar est sorti. Le bilan est lourd, il souffre des ligaments croisés antérieurs du genou gauche et ne fera pas partie du groupe de Warren Gatland pour le Japon.

Les Anglais dévoilent leur groupe pour la Coupe du monde

Eddie Jones vient de dévoiler le nom des 31 Anglais qui feront le voyage au Japon et qui affronteront l'équipe de France dans la poule B. À noter que Ben Te'o, Ben Spencer et Richard Wigglesworth sont absent, alors que Joseph et Watson et Heinz y figurent.

Le groupe des 31 :

Avants : Dan Cole, Luke Cowan-Dickie, Tom Curry, Ellis Genge, Jamie George, Maro Itoje, George Kruis, Joe Launchbury, Courtney Lawes, Lewis Ludlam, Joe Marler, Kyle Sinckler, Jack Singleton, Sam Underhill, Billy Vunipola, Mako Vunipola, Mark Wilson.

Arrières : Joe Cokanasiga, Elliot Daly, Owen Farrell, George Ford, Piers Francis, Willi Heinz, Jonathan Joseph, Jonny May, Ruaridh McConnochie, Jack Nowell, Henry Slade, Manu Tuilagi, Anthony Watson, Ben Youngs

Siya Kolisi de retour avec les Boks

Le capitaine forfait pour le Rugby Championship fait son retour dans le groupe de Rassie Erasmus après une blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains pendant près de quatre mois. Les Springboks affrontent les Pumas argentins samedi en test-match pour le Mondial.

Le Japon dans le Top 10 du classement World Rugby

Le pays hôte de la Coupe du monde profite de sa victoire lors de la Pacific Nations Cup au dépend des États-Unis pour grappiller deux places au classement World Rugby et devient neuvièmes, juste derrière les Bleus.

L'Argentine quant à elle sort du top 10

Après le cuisant revers de samedi dernier contre les Springboks (13-46) et une piteuse dernière place au classement du Rugby Championship, les hommes de Mario Ledesma perdent une place au classement et reculent au onzième rang.