Annonce de Parisse, objectif quart à la maison : rendez-vous à 17h pour Poulain Raffûte

Quid de la carrière internationale de Sergio Parisse ? Cette semaine, Franco Smith, le nouveau sélectionneur transalpin, a dévoilé sa première liste pour le Tournoi des 6 Nations. Sans l'emblématique capitaine italien. Mais si Parisse ne disputera pas le début du Tournoi, il devrait bien avoir droit à son dernier match avec l'Italie. Vous entendrez en exclusivité la réaction du n°8 aux 142 capes dans Poulain Raffûte ce jeudi à partir de 17h.

Durant l'émission, nous parlerons également de la Champions Cup. Toulouse, Clermont et le Racing ont assuré leur qualification le week-end dernier, l'objectif pour eux, désormais : recevoir en quart de finale. C'est le principal enjeu de cette 6e et dernière journée de Coupe d'Europe. Toulouse paraît le mieux placé. Face aux Anglais de Gloucester, les Toulousains peuvent signer un sans-faute, six victoires en six matches, et s'assurer ainsi un quart à domicile.

La tâche sera plus difficile pour le Racing, en déplacement sur la pelouse des Saracens. Mais la dynamique actuelle des Franciliens est impressionnante. La victoire bonifiée face au Munster dimanche dernier a confirmé la montée en puissance des Racingmen. Sous l'impulsion de ses hommes forts, Vakatawa, Thomas et Iribaren, ils se positionnent comme des candidats sérieux au titre. Raphaël Poulain et Damien Bourdeilh vont débattre de tout cela avec vous. Rendez-vous à 17h.