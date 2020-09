Angleterre : un joueur révèle sa bisexualité

Son nom ne vous dit probablement pas grand chose, à moins d’être un accro du championnat anglais. Levi Davis, 22 ans, est un ancien joueur de Bath qui a pris la direction de Ealing Trailfinders, club de deuxième division, situé dans la banlieue ouest de Londres. Le jeune homme s’est surtout illustré dernièrement pour avoir participé à un célèbre jeu télévisé "Celebrity X Factor". Un jeu où il était notamment accompagné par Ben Foden, l’ancien arrière du XV de la rose qui évolue depuis deux ans en Major League de Rugby à New-York. Mais depuis dimanche, Levi Davis est aussi connu pour avoir révélé dans les colonnes du Mail On Sunday, sa bisexualité. Une première pour un joueur en activité.

"Cacher qui vous êtes peut vous tuer", c'est à partir de cette idée que Levi Davis a décidé de faire son "coming out". Ce jeune ailier, passé dans les rangs des équipes nationales anglaises U18 et U19, raconte dans le quotidien britanique qu’il avait déjà averti ses coéquipiers en avril dernier. Comment ? En envoyant un message groupé sur WhatsApp à tous ses partenaires de Bath, son club de l’époque. "Salut les gars. Je veux juste vous dire quelque chose qui me bouffe de l'intérieur depuis quatre ans. Je veux être franc et honnête avec vous, comme ami et comme partenaire. Je suis bisexuel. Je le sais depuis mes 18 ans."

Il avait alors conclu son message sur une touche humoristique : "aucun d'entre vous n'est dans mon radar..., donc tout va bien." En interne, les réactions s’étaient révélées très positives. Le joueur assure avoir reçu beaucoup de marque de sympathie, de soutien. Des réactions qui l’ont poussées à finalement prendre la parole dans la presse. "Je ne sais pas encore où je vais, mais en parlant aujourd'hui, je me donne la possibilité de marcher main dans la main avec qui je veux et ça n'aura plus aucune importance car tout est sur la table désormais."