Angleterre : des pensionnaires du 7 sur le carreau ?

Alors que beaucoup d'entre eux et d'entre elles préparent les prochains jeux Olympiques de Tokyo, La RFU s'attend à des pertes de près de 120 millions d'euros et a annoncé que les contrats pourraient être cassés cet été. Quelques joueurs et joueuses ont d'ailleurs confirmé au Telegraph qu'on leur avait demandé de chercher un nouvel employeur.

"Nous devons prendre des décisions difficiles, a déclaré la RFU dans un communiqué. [...] Nous avons informé nos joueurs de de rugby à 7 masculin et féminin que nous pourrions ne pas être en mesure de renouveler leurs contrats lorsqu'ils expireront au cours de l'été."