Sous un ciel menaçant, les Biterrois ont démarré pied au plancher, à une semaine de leur reprise en Pro D2. A Camarès, les joueurs de Pierre Caillet ont marqué deux essais dès les dix premières minutes par l’intermédiaire d’Esteriola (4e) et Maamry (8e). L’hypothèse d’un match à sens unique se profilait mais c’était sans compter sur la réaction d’orgueil des Albigeois. Le SCA répondait grâce aux essais de son troisième ligne Jarreau et de son centre Couchinave qui, parfaitement servi sur un coup de pied rasant, s'écroulait dans l'en-but des Héraultais.

Le score de parité à la pause (14-14) laissait présager une seconde mi-temps disputée. Toutefois, Albi a sombré durant les quarante dernières minutes. Malgré l'indiscipline de Béziers illustrée par le carton jaune de Barnard à l'heure de jeu (le second après celui reçu par Esteriola à la 23e minute, N.D.L.R), jamais les Albigeois ne sont parvenus à garder la main sur le ballon. En face, l'ASBH a su se montrer intraitable, d'abord par un essai de pénalité (42e), avant que Paul Reau ne soit décalé à l'aile et cavale pour envoyer son coéquipier Costa Storti en terre promise sur un deux contre un, cinquante mètres plus loin. Béziers parachevait son succès par un nouvel essai signé Duchaux à la 70e minute, l'arrière n'ayant plus qu'à aplatir dans l'en-but pour conclure un mouvement bien mené dans le petit côté.

Une semaine après leur succès contre Agen (34-21), les Biterrois ont fait le plein de confiance pour inaugurer la 29ème édition du challenge Vaquerin ce mercredi. Ils commenceront leur saison de Pro D2 le vendredi 26 août par un déplacement à Grenoble.

A CAMARES – mercredi 18h30 – Béziers bat Albi 35 à 14 (mi-temps, 14-14)

Spectateurs : 600.

Arbitre : M. JULIEN - Lorraine

BÉZIERS : 5E Esteriola (4e), Maamry (8e), essai de pénalité (42e), Costa Storti (52e), Duchaux (70e) ; 5T Latorre (5e, 9e,), sur essai de pénalité (42e) Goillot (53e, 71e).

Cartons jaunes : Esteriola (23e), Barnard (61e)

ALBI : 2E Jarreau (27e) Couchinave (35e) ; 2T Vidal (28e, 36e).

Carton jaune : Calmon (42e)

BÉZIERS : Akhaladze, Esteriola, Meyer, Bitz (cap), Maamry, Van Bost, Benoy, Lemardelet, Valentine (m), Latorre (o), Costa Storti, Poï, Espeut, Reau, Malie.

Sont entrés en jeu : Lelevee, Barrere, Koen, Fernandes, Barnard, Recor, Votu, Dreuille, Goillot, Massot, Duchaux, Rasamoelina, Plazy, Beltran.

ALBI : Commenge, Venter, De Clercq, Foures, Engelbrecht , Stringer, Roussel (cap), Jarreau, Pouzoulic (m), Vidal (o), Vasuinubu, Fontaine, Couchinave, Marzocca, Clergue

Sont entrés en jeu : Castant, Escur, Tchapnga, Guillaume, Calmon, Cassamajor, Trussardi, Ekpé, Pehau, Bertram, Soave, Maurice

par Rayane BEYLY