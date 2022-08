Pour son premier match amical, le Stade français recevait Massy (Pro D2) ce vendredi soir au stade Jean-Bouin. A la pause, les joueurs du manager Gonzalo Quesada menaient 21 à 10 grâce à trois essais inscrits, notamment un doublé du pilier droit Giorgi Melikidze qui a affiché une forme intéressante. A noter que la recrue en provenance du Racing 92 Baptiste Pesenti s'est illustré à deux reprises dans cette première période. D'abord en écopant d'un carton jaune (8e). Puis, en inscrivant un bel essai tout en puissance juste avant la pause (40e). Pour les Massicois, un seul essai inscrit durant les quarante premières minutes, signé du du talonneur Trassoudaine après un joli ballon porté (20e).

Baptiste Pesenti (Stade français)Icon Sport

En seconde période, les joueurs du club de la capitale ont pris un ascendant beaucoup plus large grâce à quatre nouveaux essais. Le premier marqué par le volumineux Van der Mescht entré à la pause. Le second par le jeune Scelzo (56e), qui n'est autre que le fils de l'ancien pilier international argentin Martin Scelzo. Le troisième par la nouvelle recrue en provenance de Pau Giovanni Habl-Kuffner. Le quatrième par l'international australien Sefa Naivalu en toute fin de rencontre (78e) avant que le jeune Fidjien Ramototabua ne clôture le score (80e). Mais l'histoire de cette rencontre amicale retiendra peut-être que le demi de mêlée international Morgan Parra a fait ses premiers pas avec ses nouvelles couleurs. L'ancien Clermontois est entré en jeu à 47e minute de la rencontre et a réussi 100% de ses coups de pieds face aux perches (5/5) pour un total de dix points.

À Paris, Stade Jean-Bouin - vendredi 18 heures – Stade français bat Massy 56-15 (mi-temps, 21-10) Spectateurs : 2000

Arbitre : M. Ludovic Cayre – (Périgord-Agenais)

STADE FRANCAIS : 8E Melikidze (15e, 35e), Pesenti (40e), Van der Merscht (53e), Scelzo (56e), Habel-Kuffner (72e), Naivalu (78e), Ramototabua (80e) ; 8T Segonds (16e, 35e, 40e), Parra (53e, 56e, 72e, 78e, 80e)

Carton jaune : Pesenti (8e-18e)

MASSY : 2E Trassoudaine (20e), Pichon (59e) ; 1P Kotze (27e) ; 1T Kotze (21e)

STADE FRANCAIS : Hamdaoui ; Ahmed, Glover, Delbouis, Megdoud, (o) Segonds, (m) Hall ; Ory, Habel-Kuffner, Chapuis ; Pesenti, Gabrillagues ; Melikidze, Ivaldi, Castets

Sont entrés en jeu : Peyresblanques, Meité, M. Alo-Emile, Abramashvili, Roelofse, De Giovanni, Van der Merscht, Scelzo, Hirigoyen, Ramototabua, Parra, Coville, Arrate, Naivalu, Laloi, Randle.

MASSY Carré ; Farissier, Jacomme, Guillomot, Sitauti ; (o) Kotze, (m) Prier ; Loubière (cap), Gbizie, Nonkontwana ; Fuser, Bruinsma ; Ferrer, Trassoudaine, Poipy.

Sont entrés en jeu : Correa, Chabeaudie, Vickos, Chauveau, Coetzee, Decubber, Lanen , Lam, Pichon, Ortolan, Seigneuret, Taulagi, Dit Robaglia, Deleuze