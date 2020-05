Alors que la saison 2019-2020 de l'USC Alban en Honneur Occitanie restera dans les annales comme celle qui les verra retrouver la Fédérale 3 après avoir enchaîné 17 victoires en autant de rencontres, les conditions que nous connaissons ne permettrons pas aux Tarnais de participer à des phases finales régionales et nationales qui auraient pu leur permettre de tenter de valider ces résultats exceptionnels par un titre et donc un bouclier de champion. Comme dans de nombreux clubs amateurs, un goût d'inachevé vient ternir une saison mémorable.



Mais c'était sans compter sur le talent et l'imagination d'une des supportrices locales qui a réalisé un "Bouclier des Invaincus" pour récompenser la saison de ses protégés. Le genre de choses qu'on aime voir dans le rugby amateur !

Bouclier original peintureRugbyrama