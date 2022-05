Nicolas Laharrague sera entraîneur des 3/4 d'Orthez à partir de la saison prochaine. Le champion du monde U19 en 2000 et champion de France avec l'USAP en 2007 pourra apporter son expérience au club qui a fini dernier de la poule 7 de Fédérale 2. Ce n'est en plus pas sa première expérience en tant qu'entraîneur puisqu'il a déjà coaché les cadets du Stado TPR et a intégré fin 2020 le staff de l'équipe 1 de Lannemezan jusqu'à la fin de la saison 2020/2021.