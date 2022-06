On n'arrête pas le rugby comme ça. Le deuxième ligne Thibault Lassalle, qui avait annoncé mettre fin à sa carrière professionnelle en mai dernier avec Oyonnax (Pro D2), a décidé de s'offrir une dernière pige. Il s'est engagé pour une saison à l'US Aspoise, un club de 1ère série, où il retrouvera ses deux frères Geoffrey et Amaury. Le club béarnais s'est fendu d'un communiqué sur sa page Facebook pour annoncer l'arrivée du géant deuxième ligne.

L'ancien joueur d'Agen, de Castres et de Toulon a été deux fois sacrés champion de France de Pro D2 (2010 avec Agen et 2013 avec Oyonnax) avant de décrocher en 2018 le Bouclier de Brennus avec le CO. Place maintenant au rugby amateur et à un retour aux sources. Dans une interview accordée à La République des Pyrénées, il confiait son envie de rentrer à la maison : "J’ai eu l’opportunité de refaire une saison avec Oyonnax, mais c’était le bon moment pour rentrer au pays."