Un drame a été évité de peu à Grasse ce dimanche après-midi. Alors qu'il devait faire sa première apparition sous la tunique de Céret, Christophe André a été victime d'un malaise cardiaque. Alors que l'ancien joueur d'Oyonnax et Perpignan s'échauffait, il s'est écroulé dans l'en-but, durant le match des espoirs.

Par chance, d'anciens joueurs de Grasse, aujourd'hui pompiers, ont de suite pris en charge le deuxième et troisième ligne. Ils ont réussi à la réanimer avant l'arrivée des secours quelques minutes plus tard. Après plus d'une heure de soins, Christophe André a été évacué aux alentours de 16 heures vers l'hôpital Simoene-Veil, à Cannes. Ce dimanche soir, l'ancien usapiste était encore en soins intensifs.

Dans la soirée, son club de Céret a communiqué sur ses réseaux sociaux : "Il a été pris en charge de façon exceptionnelle par des pompiers présents au stade. Son état est depuis stabilisé et des examens sont en cours. La rencontre de l'équipe première face à Grasse a été reportée grâce à l'accord du club local."

En effet, les dirigeants grassois ont logiquement accepté le report du match comme l'a expliqué le président, Éric Berdeu, à nos confrères de l'Indépendant : "On souhaite un bon dénouement pour le joueur. Nous avons décidé, comme à l'heure du match il était en souffrance, de reporter purement et simplement la rencontre qui devrait se jouer probablement le 4 février avec l'accord de la FFR"

43 matchs avec Perpignan pour André

Ce dimanche, Christophe André s'apprêtait à reprendre sa carrière, qu'il avait arrêtée en 2020 avec la tunique de Provence Rugby sur les épaules. Durant plusieurs saisons, le deuxième ou troisième ligne a côtoyé le haut niveau du rugby français. Après avoir passé plusieurs saisons avec Tarbes en Pro D2, il a rejoint Oyonnax. Dans l'Ain, André a découvert le Top 14 après une montée en 2013 sous les ordes de Chistophe Urios.

En 2015, il a ensuite évolué du côté de Perpignan. En trois saisons, il a participé à 43 rencontres avec l'Usap, toutes en Pro D2. Il a ensuite, comme écrit plus haut, passé deux saisons avec Provence Rugby.

L'ensemble de la rédaction de Midi Olympique et Rugbyrama souhaite un bon rétablissement à Christophe André.