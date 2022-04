L'annonce a été faite mardi 26 avril au soir, via la page Facebook du club girondin : "Perrine [sa compagne] ainsi que la Famille Noriega, sont heureux de vous annoncer qu'Esteban est sorti du coma. Ils tiennent à remercier les personnes présentes pour lui porté secours lors de l'accident et remercie aussi de toutes les marques d affections et de soutient a son égard".

Pour rappel, le fils de l’international argentin Patricio Noriega, Esteban Noriega, s’était effondré sur la pelouse du stade de Captieux sous les yeux du public et de ses proches alors qu’il n’était pas directement impliqué dans une action. En arrêt cardio-respiratoire, il a été sauvé par un ancien pompier et un autre secouriste présents dans les tribunes. Ils lui ont prodigué un massage cardiaque jusqu’à l’arrivée du médecin du Samu. Rapidement évacué au Tripode du CHU Bordeaux par hélicoptère, le joueur âgé de 32 ans avait été plongé dans un coma artificiel avec un pronostic vital engagé. Il a été opéré dimanche soir de deux artères bouchées